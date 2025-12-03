Menü Kapat
Avatar
Editor
 Banu İriç

Bilgisayar ve tablet almak isteyenler dikkat! Meclis'e yeni teklif sunuldu

Üniversite öğrencilerini sevindirecek teklif TBMM Başkanlığına sunuldu. Bilgisayar ve tablet almak isteyen gençlere biraz olsun destek sağlayabilecek ÖTV ve KDV muafiyeti için adım atıldı. MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, teklifin detaylarını duyurdu.

Bilgisayar ve tablet almak isteyenler dikkat! Meclis'e yeni teklif sunuldu
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
03.12.2025
17:56
|
GÜNCELLEME:
03.12.2025
18:08

Teknolojiyi yakından takip eden üniversite öğrencilerini yakından ilgilendiren teklif TBMM'ye gönderildi. MHP Genel

Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, yükseköğretim öğrencilerinin bilgisayar, tablet ve telefon alımlarında bütçesini rahatlatabilecek vergi teklifini Meclis Başkanlığına sundu.

Bilgisayar ve tablet almak isteyenler dikkat! Meclis'e yeni teklif sunuldu

Teknolojik aletlerdeki fiyat artışlarının gençlerin bütçesini zora soktuğuna dikkat çekilerek öğrencilerinin akıllı telefon, bilgisayar ve tablet alımında Özel Tüketim Vergisi'nden () ve Katma Değer Vergisi'nden () muaf tutulmaları için düzenleme istendi.

Bilgisayar ve tablet almak isteyenler dikkat! Meclis'e yeni teklif sunuldu

SALGIN SONRASI HİBRİT EĞİTİM ARTTI

Özel Tüketim Vergisi Kanunu ve Katma Değer Vergisi Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin gerekçesinde, özellikle salgın döneminde uygulanan uzaktan ve hibrit eğitim modelinin salgın sonrasında da giderek kalıcı bir unsur haline gelmesinin, yükseköğretim öğrencilerinin kendi eğitim süreçlerinde temel düzeyde teknolojik donanıma sahip olmasını kaçınılmaz kıldığına işaret edildi.

GENÇLER ÜZERİNDE AĞIR YÜK OLUŞTURUYOR

Gerekçede, teknolojik cihaz fiyatlarının döviz kuru ve küresel ekonomik daralmanın etkisiyle ciddi ölçüde artmasının öğrenciler ve aileleri üzerinde ağır bir mali yük oluşturduğu belirtilerek, buna bağlı olarak pek çok öğrencinin ders materyaline ulaşmakta, ödev ve projelerini hazırlamakta ve güncel akademik kaynaklara erişmekte zorluk çektiği, bu durumun, eğitimde fırsat eşitliği ilkesini doğrudan etkilediği ve sosyoekonomik açıdan dezavantajlı öğrencilerin eğitim amaçlı ihtiyaçlarını gidermelerinde aksaklıklara yol açtığı belirtildi.

Bilgisayar ve tablet almak isteyenler dikkat! Meclis'e yeni teklif sunuldu

DİJİTAL ÇAĞIN GEREKLİLİKLERİNE UYUM VURGUSU

Eğitim hakkının etkin biçimde kullanılabilmesinin ancak çağın gereklerine uygun bir altyapıyla mümkün olduğuna dikkatin çekildiği gerekçede, bu istisnanın devletin gençlere ve eğitime verdiği değerin somut bir yansıması olduğu, uzun vadede ülkenin beşeri sermayesinin güçlenmesine, nitelikli iş gücü kapasitesinin artmasına ve dijital dönüşüm stratejilerinin hızlanmasına katkı sağlayacağı kaydedildi.

Gerekçede, bu kapsamda söz konusu düzenleme ile eğitimde fırsat eşitliği ve gençlerin dijital çağın gerekliliklerine uyum sağlayabilmesine katkı sağlanacağı belirtildi.

Bilgisayar ve tablet almak isteyenler dikkat! Meclis'e yeni teklif sunuldu

26 YAŞ ALTI GENÇLER İÇİN AKILLI TELEFON, BİLGİSAYAR VE TABLETTE ÖTV VE KDV MUAFİYETİ

Teklifle, Özel Tüketim Vergisi Kanunu ve Katma Değer Vergisi Kanunu'na hüküm eklenmesi öngörülüyor. Buna göre, 26 yaşından gün almamış, açık öğretim öğrencileri hariç, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yükseköğretim (ön lisans, lisans, lisansüstü) öğrencilerinin satın aldıkları akıllı telefon, bilgisayar ve tabletlerin fiyat bandına bakılmaksızın, sıfır cihaz olmak kaydıyla bir defaya mahsus ve iki yıl satılmamak koşuluyla Özel Tüketim Vergisi ve Katma Değer Vergisi'nden müstesna tutulması amaçlanıyor.

