2026 Dünya Kupası'nın en iyi 100 oyuncusu açıklandı! Listede A Milli Takım'dan bir isim var

ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğini üstlendiği 2026 Dünya Kupası için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Turnuvaya katılacak 48 takımdan 42'si netlik kazanırken, kalan 6 ülke Avrupa ve kıtalararası play-off maçları sonunda belli olacak. Gruplar 5 Aralık Cuma günü açıklanacak.
Organizasyonun başlamasına aylar kala The Athletic, turnuvaya katılması garantilenen veya katılması muhtemel ülkelerin yıldız isimlerinden oluşan "Dünya Kupası'nın En İyi 100 Oyuncusu" listesini yayımladı.
Liste; güncel form, kariyer başarıları, milli takım için önemi ve piyasa değeri gibi kriterler baz alınarak hazırlandı.
A Milli Takım'dan listeye giren tek futbolcu Arda Güler oldu. 20 yaşındaki Real Madrid'li yıldız, listeye 30. sıradan dahil oldu.
Arda Güler için yapılan değerlendirme ise şöyle;
"İnce pasları ve gösterişli hareketleriyle yüzünüzü güldürebilen bir oyuncu olan Arda Güler, Real Madrid'de sabırlı olmak zorunda kaldı ancak bu sezon Xabi Alonso yönetiminde kendini gösterdi. Türkiye play-off'u geçerse, Dünya Kupası'nda harika bir katkı sağlayacak."
1-) Kylian Mbappé – Fransa
2-) Erling Haaland – Norveç
3-) Lamine Yamal – İspanya
4-) Harry Kane – İngiltere
5-) Pedri – İspanya
6-) Jude Bellingham – İngiltere
7-) Vinicius Junior – Brezilya
8-) Lionel Messi – Arjantin
9-) Kevin De Bruyne – Belçika
10-) Gianluigi Donnarumma – İtalya