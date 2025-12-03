Menü Kapat
14°
Spor
Editor
 Berkay Alptekin

2026 Dünya Kupası'nın en iyi 100 oyuncusu açıklandı! Listede A Milli Takım'dan bir isim var

Üç ülkenin ev sahipliğinde düzenlenecek olan 2026 Dünya Kupası'na geri sayım tüm heyecanıyla sürüyor. Organizasyona katılacak takımlardaki oyuncular baz alınarak 'Dünya Kupası'nın En İyi 100 Oyuncusu' listesi yayımlandı.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
03.12.2025
saat ikonu 17:27
|
GÜNCELLEME:
03.12.2025
saat ikonu 17:27

ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğini üstlendiği için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Turnuvaya katılacak 48 takımdan 42'si netlik kazanırken, kalan 6 ülke Avrupa ve kıtalararası play-off maçları sonunda belli olacak. Gruplar 5 Aralık Cuma günü açıklanacak.

Organizasyonun başlamasına aylar kala The Athletic, turnuvaya katılması garantilenen veya katılması muhtemel ülkelerin yıldız isimlerinden oluşan "Dünya Kupası'nın En İyi 100 Oyuncusu" listesini yayımladı.

Liste; güncel form, kariyer başarıları, milli takım için önemi ve piyasa değeri gibi kriterler baz alınarak hazırlandı.

A MİLLİ TAKIM'DAN LİSTEDE TEK İSİM YER ALDI

A Milli Takım'dan listeye giren tek futbolcu oldu. 20 yaşındaki 'li yıldız, listeye 30. sıradan dahil oldu.

Arda Güler için yapılan değerlendirme ise şöyle;

"İnce pasları ve gösterişli hareketleriyle yüzünüzü güldürebilen bir oyuncu olan Arda Güler, Real Madrid'de sabırlı olmak zorunda kaldı ancak bu sezon Xabi Alonso yönetiminde kendini gösterdi. Türkiye play-off'u geçerse, Dünya Kupası'nda harika bir katkı sağlayacak."

LİSTEDE YER ALAN İLK 10 İSİM

1-) Kylian Mbappé – Fransa
2-) Erling Haaland – Norveç
3-) Lamine Yamal – İspanya
4-) Harry Kane – İngiltere
5-) Pedri – İspanya
6-) Jude Bellingham – İngiltere
7-) Vinicius Junior – Brezilya
8-) Lionel Messi – Arjantin
9-) Kevin De Bruyne – Belçika
10-) Gianluigi Donnarumma – İtalya

ETİKETLER
#Futbol
#real madrid
#arda güler
#türkiye milli takımı
#2026 dünya kupası
#Spor
