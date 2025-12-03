AMD Radeon ekran kartlarında zam sinyali: VRAM’e göre fiyatlar artıyor

Bilgisayar donanım dünyası son aylarda zaten zorlu bir dönemden geçiyordu ki, görünen o ki işler daha da pahalı hale gelecek. RAM ve diğer bellek bileşenlerinde art arda gelen zamlar yetmezmiş gibi, AMD cephesinden de fiyat artışı haberleri geliyor. Şirketin hem ekran kartlarında hem de işlemcilerinde sessiz sedasız bir zam sürecine girdiği konuşuluyor.

8 GB VE 16 GB MODELLERDE BELİRGİN ARTIŞ

Paylaşılan bilgilere göre AMD, Radeon serisinde VRAM kapasitesine göre yeni bir fiyatlandırmaya gidiyor. 8 GB VRAM’e sahip modellerin maliyetine yaklaşık 20 dolar, 16 GB kapasiteye sahip kartlara ise 40 dolarlık ek yük bindirilecek. Bu fark doğrudan GPU ve bellek paketlemelerinin üreticiye satış fiyatına yansıyor.

Doğrusu, bu zamların yalnızca toptan satışla sınırlı kalmayacağı şimdiden kesin gibi. Çin’de perakende fiyatlarının yaklaşık 300 RMB (yaklaşık 40 dolar) ile 600 RMB (yaklaşık 85 dolar) arasında artacağı öngörülüyor. Spesifik model isimleri verilmemiş olsa da, işaretler RDNA 4 tabanlı tüm Radeon ailesinin bu değişiklikten etkileneceğini gösteriyor.

BELLEK KRİZİ BÜYÜYOR: 2026’YA DOĞRU DAHA ZOR BİR TABLO

Sektör uzmanları, bellek tarafında yaşanan sıkıntıların 2026’ya kadar daha da derinleşeceğini söylüyor. RAM ve SSD fiyatları uzun süredir tırmanışta ve üreticiler maliyet baskısını artırıyor. Bu da doğal olarak tüketici PC pazarında son kullanıcıya yansıyan toplam maliyetleri yukarı çekiyor.