Benim Sayfam
Hava Durumu
Avatar
Editor
 Baran Aksoy

AMD Radeon ekran kartlarında zam sinyali: VRAM'e göre fiyatlar artıyor

Bellek maliyetlerindeki sert yükseliş, AMD'nin Radeon GPU fiyatlarını artırmasına yol açıyor. Yeni zamların perakende satışlara da yansıması bekleniyor.

AMD Radeon ekran kartlarında zam sinyali: VRAM'e göre fiyatlar artıyor
KAYNAK:
Baran Aksoy
|
GİRİŞ:
03.12.2025
17:05
|
GÜNCELLEME:
03.12.2025
17:07

Bilgisayar donanım dünyası son aylarda zaten zorlu bir dönemden geçiyordu ki, görünen o ki işler daha da pahalı hale gelecek. ve diğer bellek bileşenlerinde art arda gelen zamlar yetmezmiş gibi, cephesinden de haberleri geliyor. Şirketin hem ekran kartlarında hem de işlemcilerinde sessiz sedasız bir zam sürecine girdiği konuşuluyor.

AMD Radeon ekran kartlarında zam sinyali: VRAM'e göre fiyatlar artıyor

8 GB VE 16 GB MODELLERDE BELİRGİN ARTIŞ

Paylaşılan bilgilere göre AMD, Radeon serisinde VRAM kapasitesine göre yeni bir fiyatlandırmaya gidiyor. 8 GB VRAM'e sahip modellerin maliyetine yaklaşık 20 dolar, 16 GB kapasiteye sahip kartlara ise 40 dolarlık ek yük bindirilecek. Bu fark doğrudan GPU ve bellek paketlemelerinin üreticiye satış fiyatına yansıyor.

AMD Radeon ekran kartlarında zam sinyali: VRAM'e göre fiyatlar artıyor

Doğrusu, bu zamların yalnızca toptan satışla sınırlı kalmayacağı şimdiden kesin gibi. Çin'de perakende fiyatlarının yaklaşık 300 RMB (yaklaşık 40 dolar) ile 600 RMB (yaklaşık 85 dolar) arasında artacağı öngörülüyor. Spesifik model isimleri verilmemiş olsa da, işaretler RDNA 4 tabanlı tüm Radeon ailesinin bu değişiklikten etkileneceğini gösteriyor.

AMD Radeon ekran kartlarında zam sinyali: VRAM'e göre fiyatlar artıyor

BELLEK KRİZİ BÜYÜYOR: 2026'YA DOĞRU DAHA ZOR BİR TABLO

Sektör uzmanları, bellek tarafında yaşanan sıkıntıların 2026'ya kadar daha da derinleşeceğini söylüyor. RAM ve SSD fiyatları uzun süredir tırmanışta ve üreticiler maliyet baskısını artırıyor. Bu da doğal olarak tüketici PC pazarında son kullanıcıya yansıyan toplam maliyetleri yukarı çekiyor.

İLGİLİ HABERLER
Wall Street'te nefesler tutuldu: Gözler cuma günkü kritik veride
Bellek fiyatlarında frene basan yok: Üretimi özellikle yavaşlatıyorlar
ETİKETLER
#fiyat artışı
#işlemci
#amd
#ram
#Radeon
#Bellek Krizi
#Ekran Kartı
#Teknoloji
TGRT Haber
