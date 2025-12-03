Rusya’nın enerji gelirlerinde sert düşüş

Maliye Bakanlığı’nın paylaştığı verilere göre ülkenin enerji gelirleri, geçen yılın aynı dönemine kıyasla %33,8 düşerek 531 milyar rubleye (yaklaşık 6,9 milyar dolar) indi. Açıkçası, enerji gibi Rus ekonomisinin temel direklerinden birinde bu kadar sert bir düşüş beklentinin de ötesinde.

YILLIK KAYIP DERİNLEŞİYOR

Bakanlık, ocak–kasım döneminde petrol ve doğalgaz gelirlerinin %21,4 azalarak 8 trilyon 29 milyar rubleye gerilediğini açıkladı. Bu tablo, yıl boyunca devam eden baskının kasımda daha da ağırlaştığını gösteriyor.

Aylık bazda da tablo pek iç açıcı değil. Gelirlerin, ekime göre %40,2 oranında azalması, düşüşün ne kadar sert yaşandığını ortaya koyuyor. Uzmanlar, bu ani gerilemenin temel nedenlerinden birinin enerji şirketlerinin artan vergi yükümlülükleri olduğunu söylüyor. Yani şirketlerin kasımdaki ödemeleri, devletin gelir tarafında ciddi bir boşluk yaratmış durumda.

YAPTIRIMLAR BASKIYI ARTIRIYOR

Batılı ülkelerin Rus enerji sektörüne uyguladığı yaptırımlar sürerken, Moskova gelir kaybını telafi edebilmek için Asya başta olmak üzere farklı bölgelere yönelmeye çalışıyor. Ancak görünen o ki bu strateji, en azından kısa vadede istenen sonucu üretmiyor.

