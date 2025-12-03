Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berkay Alptekin

Rusya’nın enerji gelirlerinde sert düşüş

Rusya’nın petrol ve doğalgazdan sağladığı gelirlerde kasım ayında dikkat çekici bir gerileme yaşandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Rusya’nın enerji gelirlerinde sert düşüş
KAYNAK:
Berkay Alptekin
|
GİRİŞ:
03.12.2025
saat ikonu 16:45
|
GÜNCELLEME:
03.12.2025
saat ikonu 16:48

Maliye Bakanlığı’nın paylaştığı verilere göre ülkenin enerji gelirleri, geçen yılın aynı dönemine kıyasla %33,8 düşerek 531 milyar rubleye (yaklaşık 6,9 milyar dolar) indi. Açıkçası, enerji gibi Rus ekonomisinin temel direklerinden birinde bu kadar sert bir düşüş beklentinin de ötesinde.

Rusya’nın enerji gelirlerinde sert düşüş

YILLIK KAYIP DERİNLEŞİYOR

Bakanlık, ocak–kasım döneminde ve gelirlerinin %21,4 azalarak 8 trilyon 29 milyar rubleye gerilediğini açıkladı. Bu tablo, yıl boyunca devam eden baskının kasımda daha da ağırlaştığını gösteriyor.
Aylık bazda da tablo pek iç açıcı değil. Gelirlerin, ekime göre %40,2 oranında azalması, düşüşün ne kadar sert yaşandığını ortaya koyuyor. Uzmanlar, bu ani gerilemenin temel nedenlerinden birinin enerji şirketlerinin artan vergi yükümlülükleri olduğunu söylüyor. Yani şirketlerin kasımdaki ödemeleri, devletin gelir tarafında ciddi bir boşluk yaratmış durumda.

Rusya’nın enerji gelirlerinde sert düşüş

YAPTIRIMLAR BASKIYI ARTIRIYOR

Batılı ülkelerin Rus enerji sektörüne uyguladığı sürerken, Moskova gelir kaybını telafi edebilmek için Asya başta olmak üzere farklı bölgelere yönelmeye çalışıyor. Ancak görünen o ki bu strateji, en azından kısa vadede istenen sonucu üretmiyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Rusya ve Çin arasında nadir toprak işbirliği
ETİKETLER
#petrol
#doğalgaz
#yaptırımlar
#Enerji Geliri
#Rus Ekonomi
#Vergi Yükümlülükleri
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.