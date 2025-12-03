Menü Kapat
TGRT Haber
Teknoloji
Editor
Editor
 Murat Makas

Google, Keşfet'te haber başlıklarını yapay zekâyla değiştirmeye başladı

Google, Keşfet akışında haber başlıklarını AI ile yeniden yazmayı test ediyor. Ancak ortaya çıkan sonuçlar, kimi zaman hem hatalı hem de yanıltıcı.

Google, Keşfet'te haber başlıklarını yapay zekâyla değiştirmeye başladı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
03.12.2025
saat ikonu 16:47
|
GÜNCELLEME:
03.12.2025
saat ikonu 16:47

, yapay zekâyı hizmetlerinin neredeyse her köşesine dokundurmaya kararlı. Bu kez sırada Keşfet akışı var. Şirket, bazı haberlerin orijinal başlıklarını kendi yapay zekâ sistemiyle yeniden oluşturmaya başladı. Ancak bu yeni başlıklar, beklendiği gibi daha anlaşılır olmak yerine çoğu zaman yanlış ya da tamamen alakasız çıktığı için tartışma alevlendi.

AI BAŞLIKLAR BAZEN ‘ÇUVALLIYOR’

Google’ın bu denemesi, ilk bakışta “tık tuzağı” başlıkları düzeltmek için yapılmış gibi görünüyor. Fakat durum tam tersi. Yapay zekâ, gayet normal başlıkları bile clickbait’e çeviriyor. Mesela Ars Technica’nın bir haberi, Keşfet’te “Steam Machine price revealed” şeklinde gösterildi. Oysa orijinal başlık, “Steam Machine bir konsol gibi görünüyor ancak fiyatının konsol gibi olmasını beklemeyin” diyordu. Dahası, Valve aslında henüz bir fiyat bile açıklamamıştı.
Google sözcüsü Mallory Deleon ise bunun sadece “küçük bir kullanıcı grubunda yapılan arayüz testi” olduğunu belirterek amaçlarının başlıkları daha anlaşılır hâle getirmek olduğunu söylüyor. Ama işte, sonuçlar pek öyle görünmüyor.

YAYINCILARLA GOOGLE ARASINDAKİ GERİLİM YENİDEN TIRMANABİLİR

Bu ufak deneme, Google ile arasındaki yıllardır süren gerilimi biraz daha tetikleyecek gibi. Yayıncılar uzun süredir Google’ın haber içeriklerinden dolayı ödeme yapmasını talep ediyor. Google ise geçmişte bu isteklere karşı çıkarak bazı kaynakları arama sonuçlarından tamamen kaldırmış, ardından da haber gösterimlerinin reklam gelirine ciddi bir katkı sunmadığını savunmuştu.

AI, ARAMA TARAFINDA DA DEVREYE GİRİYOR

Google’ın yapay zekâ entegrasyonu Keşfet ile sınırlı değil. Arama’da da büyük bir değişiklik test ediliyor. Google Arama Ürün Başkan Yardımcısı Robby Stein, mobil aramada Mode özelliğinin AI Overview ile aynı ekranda birleştiği yeni bir tasarımı denediklerini duyurdu.

Google Gemini, bir fotoğrafın yapay zeka olup olmadığını söyleyecek
