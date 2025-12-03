Menü Kapat
14°
Magazin
Avatar
Editor
 Dilek Ulusan

Ameliyat olan Gülseren Erbil: Gerçekten sizi hak eden biriyle evlenin

Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan Ağustos ayında ailelerinin katıldığı törenle evlendi. Aktif kullandığı sosyal medya hesabından göz kapağı ameliyatı olduğunu duyuran Gülseren Erbil nasihat vermeyi de ihmal etmedi. 29 yaşındaki Erbil, "Gerçekten sizi hak eden biriyle evlenin" dedi.

Ameliyat olan Gülseren Erbil: Gerçekten sizi hak eden biriyle evlenin
Gülseren Ceylan geçtiğimiz aylarda evlendiği 'in katıldığı programda, isim vermeden eski eşi için “Keşke onu bırakmasaydım” ifadelerini kullandı. Bu sözler sonrası Gülseren Erbil ile Mehmet Ali Erbil'in arasında yaşandığı iddia edildi. Göz kapağı ameliyatı olan Gülseren Erbil, "Gerçekten sizi hak eden, size ilgi, değer veren insanlarla evlenin" dedi.

GÜLSEREN ERBİL'DEN TAKİPÇİLERİNE TAVSİYELER

Ameliyat sonrası paylaşım yapan Gülseren Erbil, "Gerçekten sizi hak eden, size ilgi, değer veren insanlarla evlenin. Düşünsenize ameliyat oluyorum, başımda bekleyen, hediye alan, ilgi fösteren, başımı okşayıp, seven bir adamla evliyim. Başka ne dilerim? Devamlı saygılı davranan, kötü söz kullanmayan bir adamlayım şükür."

Ameliyat olan Gülseren Erbil: Gerçekten sizi hak eden biriyle evlenin

MEHMET ALİ ERBİL: BÜTÜN EŞLERİMİ ALDATTIM

Mehmet Ali Erbil katıldığı programda, "Bütün eşlerimi aldattım. Hepsinden diliyorum. Ama bir eşime çok haksızlık yaptım. O saf ve temiz bir insandı. Keşke onu bırakmasaydım" ifadelerini kullandı. Erbil'in "Keşke onu bırakmasaydım" sözleriyle ima ettiği ismin, 2001 yılında evlenip yaklaşık 1,5 yıl süren birlikteliğin ardından yollarını ayırdığı Sedef Altuntaş olduğu öne sürüldü.

Ameliyat olan Gülseren Erbil: Gerçekten sizi hak eden biriyle evlenin

Açıklamalar sonrası evi terk eden Gülseren Erbil için canlı yayın açan Mehmet Ali Erbil, "Gülseren Erbil'i sevdim. Şu anda da ona aşığım. Ne mutlu bana ki bu yaşta bana bu aşkı yaşatıyor. Onu çok üzdüysem özür diliyorum. Son ropörtajımda, o anlık söylenen bir şeydi. Gerçek olan ona aşkım. Size de Allah böyle bir aşk nasip etsin. Ben çok duygusal bir adamım, içime atıyorum." dedi.

#evlilik
#kriz
#aldatma
#özür
#mehmet ali erbil
#Gülseren Erbil
#Sedef Altuntaş
#Magazin
