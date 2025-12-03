Ameliyat olan Gülseren Erbil: Gerçekten sizi hak eden biriyle evlenin

Gülseren Ceylan geçtiğimiz aylarda evlendiği Mehmet Ali Erbil'in katıldığı programda, isim vermeden eski eşi için “Keşke onu bırakmasaydım” ifadelerini kullandı. Bu sözler sonrası Gülseren Erbil ile Mehmet Ali Erbil'in arasında kriz yaşandığı iddia edildi. Göz kapağı ameliyatı olan Gülseren Erbil, "Gerçekten sizi hak eden, size ilgi, değer veren insanlarla evlenin" dedi.

GÜLSEREN ERBİL'DEN TAKİPÇİLERİNE TAVSİYELER

Ameliyat sonrası paylaşım yapan Gülseren Erbil, "Gerçekten sizi hak eden, size ilgi, değer veren insanlarla evlenin. Düşünsenize ameliyat oluyorum, başımda bekleyen, hediye alan, ilgi fösteren, başımı okşayıp, seven bir adamla evliyim. Başka ne dilerim? Devamlı saygılı davranan, kötü söz kullanmayan bir adamlayım şükür."

MEHMET ALİ ERBİL: BÜTÜN EŞLERİMİ ALDATTIM

Mehmet Ali Erbil katıldığı programda, "Bütün eşlerimi aldattım. Hepsinden özür diliyorum. Ama bir eşime çok haksızlık yaptım. O saf ve temiz bir insandı. Keşke onu bırakmasaydım" ifadelerini kullandı. Erbil'in "Keşke onu bırakmasaydım" sözleriyle ima ettiği ismin, 2001 yılında evlenip yaklaşık 1,5 yıl süren birlikteliğin ardından yollarını ayırdığı Sedef Altuntaş olduğu öne sürüldü.

Açıklamalar sonrası evi terk eden Gülseren Erbil için canlı yayın açan Mehmet Ali Erbil, "Gülseren Erbil'i sevdim. Şu anda da ona aşığım. Ne mutlu bana ki bu yaşta bana bu aşkı yaşatıyor. Onu çok üzdüysem özür diliyorum. Son ropörtajımda, o anlık söylenen bir şeydi. Gerçek olan ona aşkım. Size de Allah böyle bir aşk nasip etsin. Ben çok duygusal bir adamım, içime atıyorum." dedi.