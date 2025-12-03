Kredi kartı borcunun asgarisini ödeyenler dikkat! Uzmanlardan kötü haber var

Sadece bir ay asgari ödeme yapmak kredi notunu hemen düşürmese de alışkanlık hâline gelmesi bankalar tarafından riskli müşteri olarak görülmeye yol açıyor. Bu durum, kredi başvurularının reddedilmesine, düşük limit uygulanmasına ve ek kart taleplerinin onaylanmamasına neden olabiliyor.