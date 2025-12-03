Kredi kartı borcunun asgarisini ödeyenler dikkat! Uzmanlardan kötü haber var

Kategoriler
Maaşıyla harcamaları denkleşmeyen birçok vatandaş çareyi kredi kartı harcamalarında buluyor. Uzmanlar ödemelerde asgaride kalındığında büyük bir faiz yükünün banka müşterilerini beklediğini söylüyor. İşte kredi kartı kullanan hemen herkesi ilgilendiren uyarının detayları...
Kredi kartı kullanıcıları için finans uzmanlarından kritik uyarı geldi. Sadece asgari ödeme yapmak, kısa vadede rahatlık sağlasa da uzun dönemde borcu katlıyor, faiz yükünü artırıyor ve kredi notuna ciddi zarar veriyor.
Uzmanlara göre, asgari ödeme alışkanlığı, borcun bitmesini geciktiren en tehlikeli yöntemlerden biri. Uluslararası bankacılık verilerine göre kredi kartı borçlarına aylık %3–4 oranında faiz uygulanıyor. Bu nedenle yalnızca asgari ödeme yapan kullanıcılar farkında olmadan borçlarını büyütüyor. Finans danışmanları, bu durumu “kartopu etkisi” olarak tanımlıyor.
Uzmanlar "Asgari ödeme, kredi kartını kullanmanın en pahalı yoludur. Ana para düşmeden faiz her ay birikir ve borç hızla katlanır” uyarısında bulunuyor.
Sadece bir ay asgari ödeme yapmak kredi notunu hemen düşürmese de alışkanlık hâline gelmesi bankalar tarafından riskli müşteri olarak görülmeye yol açıyor. Bu durum, kredi başvurularının reddedilmesine, düşük limit uygulanmasına ve ek kart taleplerinin onaylanmamasına neden olabiliyor.
Üst üste iki ay ödeme yapılmazsa kart geçici olarak kapatılabilir, üç ay ödeme yapılmazsa yasal takip süreci başlıyor. Bu da uzun vadeli finansal planları olumsuz etkiliyor.
Uzmanlar, borcu kontrol altında tutmak için her ay mümkün olduğunca asgari tutarın üzerinde ödeme yapılmasını öneriyor. Gerektiğinde borç taksitlendirilerek daha düşük maliyetle kapatılabileceği de hatırlatılıyor.