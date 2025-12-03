Aralık 2025 kira artış oranı ne kadar oldu? Kira zam oranı ve hesaplama

Aralık ayı kira artış oranı açıklandı mı, Aralık’ta kiraya ne kadar zam yapılacak soruları milyonlarca kiracı ve mal sahibinin gündeminde yer alıyor.

Ayın başlamasıyla birlikte sözleşmesini yenileyecek taraflar, TÜİK’in açıklayacağı enflasyon verilerine yoğunlaşmış durumda.

Kira artışında esas alınan gösterge ise TÜFE’nin 12 aylık ortalama verileri oluyor.

ARALIK AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR?

TÜİK tarafından duyurulan verilere göre; Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 31,07 yükseldi, aylık yüzde 0,87 artış gösterdi.

TÜFE'deki değişim 2025 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 0,87 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 29,74 yükseliş, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 31,07 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 35,91 artış olarak kaydedildi.

Buna göre kira artış oranı da yüzde 35,91 olarak tespit edildi.

KİRA ZAMMI HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Mevcut kira bedeli: 15.000 TL

Kira zam oranı: yüzde 35,91

Yapılacak zam: 5.5386,5

Yeni kira bedeli: 20.386,5 TL