14°
Mauro Icardi transferinde yeni gelişme! İtalyanlar duyurdu: Galatasaray macerası bitiyor

Trendyol Süper Lig'de son 3 sezonun şampiyonu Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi'nin geleceğiyle ilgili dikkat çeken bir haber gündeme geldi. İtalyan basınında yıldız oyuncunun transferiyle ilgili gündeme bomba gibi düşecek bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...

Mauro Icardi transferinde yeni gelişme! İtalyanlar duyurdu: Galatasaray macerası bitiyor
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe deplasmanına çıkan , Kadıköy'den 1 puanla döndü. Sarı-kırmızılıların santrforu , karşılaşmanın son bölümünde Victor Osimhen'in yerine oyuna dahil oldu.

Mauro Icardi transferinde yeni gelişme! İtalyanlar duyurdu: Galatasaray macerası bitiyor

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Arjantinli golcü için henüz bir gelişme yaşanmazken, İtalya'dan dikkat çeken bir haber gündeme geldi.

İTALYAN DEVLERİ PEŞİNDE

Calciomercato'nun haberine göre Mauro Icardi'nin adı, Inter hariç neredeyse tüm kulüpleriyle anılıyor.

Mauro Icardi transferinde yeni gelişme! İtalyanlar duyurdu: Galatasaray macerası bitiyor

"JUVENTUS İÇİN ÇOK İYİ AMA…"

Haberin devamında Icardi'nin Galatasaray macerasının bitme noktasına geldiği ve Vlahovic'in aylarca sahalardan uzak kalacak olması nedeniyle için biçilmiş kaftan olduğu belirtildi. Mauro Icardi'nin teknik direktörlüğünü Luciano Spalletti'nin yaptığı Juventus'ta forma giymesinin imkansız olduğu aktarıldı.

Mauro Icardi transferinde yeni gelişme! İtalyanlar duyurdu: Galatasaray macerası bitiyor

KAPTANLIĞI ELİNDEN ALINMIŞTI

Inter'de Mauro Icardi ile beraber çalışan Luciano Spalletti, oyuncuyu kadro dışı bırakmış ve kaptanlık bandını elinden almıştı. Ayrıca haberde Spalletti ile Icardi'nin anlaşmazlığının nedeni olarak gösterilirken, golcü oyuncunun hayatında artık başka bir kadın olmasına rağmen ikilinin bir araya gelmesinin imkansızlığına dikkat çekildi.

Mauro Icardi transferinde yeni gelişme! İtalyanlar duyurdu: Galatasaray macerası bitiyor

Öte yandan İtalyan teknik direktör, otobiyografisinde Mauro Icardi ile yaşadığı anlaşmazlığı şöyle aktarmıştı:

"ICARDI'NİN ZAYIFLIĞININ İSMİ WANDA'YDI"

“Mauro Icardi kaptandı. Harika bir oyuncu. Ceza sahasında çok az benzeri olan bir golcü. Derbilerdeki güzel gollerini hatırlıyorum, özellikle Vecino'nun ortasında kafa vuruşuyla duraklamalarda attığı golü. Mauro benim Inter'imde kilit bir figürdü. Mauro açısından zor bir dönem geçiriyordu. İşler onun istediği gibi gitmiyordu. Eskiden olduğu gibi çok fazla gol atamıyordu. İşte o zaman Icardi'nin zayıflığının bir ismi olduğunu öğrendim: Wanda.”

Mauro Icardi transferinde yeni gelişme! İtalyanlar duyurdu: Galatasaray macerası bitiyor

"SAVAŞI ÖNLEMENİN TEK YOLUYDU"

"Wanda, 'Eğer insanlar Icardi'nin daha fazla gol atmasını istiyorsa ona yardımcı olabilecek oyuncular satın alınması gerekiyor.' şeklinde ifadeler kullandı. Temelde fikir buydu, daha iyi oyuncuların alınması... Bir WhatsApp mesajıyla, bir Instagram hikayesiyle geçiştirilemeyecek bir ifadeydi. İşleri düzeltmek için eski usul yüz yüze konuşmamız gerekiyordu. Icardi'nin dileyeceği özür soyunma odasında olası bir savaşı önlemenin tek yoluydu. Ancak asla bunu yapmadı."

Mauro Icardi transferinde yeni gelişme! İtalyanlar duyurdu: Galatasaray macerası bitiyor

"TAKIM İÇİN ICARDI'Yİ KAYBETTİM"

"Ertesi gün tüm takım arkadaşlarının önünde, Icardi'den Wanda Nara'nın sözlerini açıklamasını istedim. Mauro konuşanın karısı Wanda değil, menajeri Nara olduğunu söyledi. İşini yaptığını söyledi. Yönetilemez bir durumdu. İleriye gitmenin hiçbir yolu yoktu. Ona birkaç şey söylemek ve kaptanlık bandını alıp Handanovic'e vermek zorundaydım. Kulüp de kararı sessizce destekledi. Mauro bunu kötü karşıladı, çok kötü karşıladı. Takımı bir arada tutmak için Icardi'yi kaybettim. Hem bir adamı hem de iyi bir oyuncuyu..."

Mauro Icardi transferinde yeni gelişme! İtalyanlar duyurdu: Galatasaray macerası bitiyor
