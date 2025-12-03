Miley Cyrus ile Maxx Morando evleniyor

Hannah Montana rolüyle popüler olan çocuk yıldız Miley Cyrus, 2020 yılında Liam Hemsworth ile boşandı. Bir süredir birlikte olan müzisyen Maxx Morando Miley Cyrus'un nişanlandığı iddia edildi.

MILEY CYRUS İLE MAXX MORANDO ÇİFTİ EVLENİYOR

İki Grammy Ödülü, bir Brit Ödülü, beş Billboard Müzik Ödülü, üç MTV Video Müzik Ödülü ve sekiz Guinness Dünya Rekoru dahil olmak üzere çok sayıda ödül alan Miley Cyrus, ikinci kez evleniyor.

Ünlü şarkıcı Miley Cyrus, meslektaşı Maxx Morando ile nişanlandığı iddia edildi. 33 yaşındaki Cyrus, 27 yaşındaki sevgilisinin evlenmeye hazırlandığı konuşuluyor. Cyrus'ın nişanlı olduğu söylentileri, kırmızı halıda parmağında yüzükle görülmesiyle başladı.

14 karatlık yüzüğün ünlü mücevher tasarımcısı Jacquie Aiche'nin elinden çıkma olduğu öğrenildi.