Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Miley Cyrus ile Maxx Morando evleniyor

Dünyaca ünlü müzisyen Miley Cyrus ile Maxx Moranda nişanlandığını duyurdu. Miley Cyrus'ın nişanlı olduğu iddiaları, kırmızı halıda parmağında yüzükle görülmesiyle başladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Miley Cyrus ile Maxx Morando evleniyor
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
03.12.2025
saat ikonu 15:25
|
GÜNCELLEME:
03.12.2025
saat ikonu 15:32

Hannah Montana rolüyle popüler olan çocuk yıldız Miley Cyrus, 2020 yılında Liam Hemsworth ile boşandı. Bir süredir birlikte olan müzisyen Maxx Morando Miley Cyrus'un nişanlandığı iddia edildi.

MILEY CYRUS İLE MAXX MORANDO ÇİFTİ EVLENİYOR

İki Grammy Ödülü, bir Brit Ödülü, beş Billboard Ödülü, üç MTV Video Müzik Ödülü ve sekiz Guinness Dünya Rekoru dahil olmak üzere çok sayıda ödül alan Miley Cyrus, ikinci kez evleniyor.

Miley Cyrus ile Maxx Morando evleniyor

Ünlü şarkıcı Miley Cyrus, meslektaşı Maxx Morando ile nişanlandığı iddia edildi. 33 yaşındaki Cyrus, 27 yaşındaki sevgilisinin evlenmeye hazırlandığı konuşuluyor. Cyrus'ın nişanlı olduğu söylentileri, kırmızı halıda parmağında yüzükle görülmesiyle başladı.

Miley Cyrus ile Maxx Morando evleniyor

14 karatlık yüzüğün ünlü mücevher tasarımcısı Jacquie Aiche'nin elinden çıkma olduğu öğrenildi.

Miley Cyrus ile Maxx Morando evleniyor
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
MasterChef şampiyonu Serhat Doğramacı'ya ait mekan kurşunlandı! Haraç istendiği iddia edildi
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Beşiktaşlı futbolcu Jota Silva’nın İbrahim Tatlıses’in oğlu İdo Tatlıses’e olan benzerliği dikkat çekti
ETİKETLER
#müzik
#evlilik
#nişan
#Ünlüler
#Miley Cyrus
#Maxx Morando
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.