14°
Antalya'da odun kesme faslı faciayla sonuçlandı: Yaşlı adamın torunu olay yerinde gözyaşlarına boğuldu

Antalya'da yürek burkan bir kaza yaşandı. Odunlukta elektrikli testere ile ağaç kesmeye çalışan yaşlı bir vatandaş, dengesini kaybederek bacağını makineye kaptırdı. Olay, ilk başta 'bıçakla yaralanma' ihbarıyla sağlık ekiplerine bildirildi. Ancak olay yerine gelen ekipler, durumu incelediklerinde yaralanmanın kesici bir aletten değil, elektrikli testere kazasından kaynaklandığını tespit etti. Ağır yaralanan yaşlı adam, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. Kazayı duyar duymaz olay yerine koşan torunu ise, dedesini o halde görünce gözyaşlarına hakim olamadı. İşte detaylar...

Antalya'da odun kesme faslı faciayla sonuçlandı: Yaşlı adamın torunu olay yerinde gözyaşlarına boğuldu
'nın ilçesi Yeşiltepe Mahallesi 2670 Sokak'ta bulunan odunlukta, rutin bir ağaç kesme faaliyeti beklenmedik ve yürek burkan bir kazaya sahne oldu. Odunları kesmek üzere elektrikli testereyi kullanmak isteyen yaşlı bir adam, aleti kullanırken kontrolünü kaybetti. Yaşanan talihsiz anda, elektrikli testere adamın bacağına saplandı ve vatandaş ağır yaralı şekilde yere yığıldı.

Antalya'da odun kesme faslı faciayla sonuçlandı: Yaşlı adamın torunu olay yerinde gözyaşlarına boğuldu

SALDIRI SANILIP İHBAR EDİLDİ

Çevredeki vatandaşlar tarafından acil durum ekiplerine yapılan ilk ihbar, yaralanmanın kesici bir bıçakla gerçekleştiği yönündeydi. Bu ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık personeli ve polis ekipleri, kazanın asıl sebebinin bir elektrikli testere olduğunu tespit etti. Sağlık ekipleri, olay yerinde ilk müdahalede bulundu.

Antalya'da odun kesme faslı faciayla sonuçlandı: Yaşlı adamın torunu olay yerinde gözyaşlarına boğuldu

TORUNU GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

İlk müdahalesi yapılan ve sedyeye alınan yaşlı adam, hemen ardından tedavi sürecinin devam etmesi için hastaneye nakledildi. Bu sırada, talihsiz kazayı haber alan yaşlı adamın Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde zabıta olarak görev yapan torunu, dedesini yaralı halde görünce gözyaşlarına hakim olamayarak büyük bir üzüntü yaşadı ve olay yerinde duygusal anlar yaşandı. Yetkililer, olayla ilgili inceleme başlattı.

Antalya'da odun kesme faslı faciayla sonuçlandı: Yaşlı adamın torunu olay yerinde gözyaşlarına boğuldu
Bolu'da feci kaza güvenlik kamerasında: Makas atmaya çalıştı, faciaya neden oldu!
