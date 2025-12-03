Juventus’tan Kenan Yıldız için resmi açıklama! Transfer süreci belli oldu

İtalya Kupası son 16 turunda Juventus, Udinese'yi 2-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı. Siyah-beyazlı ekibe turu getiren goller Matteo Palma'nın kendi kalesine attığı gol ve Manuel Locatelli'nin şık vuruşuyla geldi. Milli futbolcu Kenan Yıldız ise mücadeleye ilk 11'de başlayıp 83. dakikada kenara alındı.

Bu sezon Juventus formasıyla gösterdiği etkili performansla Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin dikkatini çeken 20 yaşındaki yıldızın geleceği, İtalya'da gündemin ilk sıralarında yer alıyor. Kenan'ın maaş talebi nedeniyle henüz yeni sözleşmeye imza atmaması sonrası görüşmelerin durduğu iddia edilmişti.

CHIELLINI'DEN NET AÇIKLAMA: "HER İKİ TARAF DA İSTİYOR"

Udinese maçı öncesi konuşan Juventus yöneticisi Giorgio Chiellini, Kenan Yıldız'ın sözleşme süreciyle ilgili önemli ifadeler kullandı. Sports Mediaset'e konuşan Chiellini, genç oyuncuya duydukları güveni şu sözlerle dile getirdi:

"Son haftalarda en çok konuştuğum konulardan biri Kenan'ın geleceği. Onun bu seviyeye çıkmasına şaşırmıyoruz. Kendisine büyük saygı ve hayranlık duyduğumu her zaman söyledim. Yeni kontrat için hem kulübün hem de oyuncu tarafının isteği var. Sadece düşündüğünüzden biraz daha fazla zamana ihtiyaç var. Kenan çok özel bir futbolcu. Zaten uzun bir sözleşmesi bulunuyor ve bu takımın uzun yıllar önemli bir parçası olacağına inanıyoruz."

KENAN 6 MİLYON EURO MAAŞ İSTİYOR

Kenan Yıldız'ın Juventus ile halihazırda 2029'a kadar kontratı bulunuyor. İtalyan basınındaki haberlere göre genç yıldız, yeni sözleşmede yıllık 5–6 milyon euro seviyesinde bir maaş talep ediyor.

ARSENAL VE REAL MADRID TAKİPTE

Sözleşme sürecindeki belirsizlik Avrupa devlerini harekete geçirmiş durumda. Corriere dello Sport'un haberine göre Arsenal, milli yıldızı yakından izliyor. Ayrıca, Real Madrid Teknik Direktörü Xabi Alonso'nun, Leverkusen döneminde Kenan'ı kadrosunda görmek istediği ve İspanyol devinin listesinde yer aldığını da belirtti.

SEZON PERFORMANSI DİKKAT ÇEKİYOR

Bu sezon Juventus formasıyla 18 maça çıkan Kenan Yıldız, sahaya koyduğu 5 gol ve 5 asistlik katkıyla Avrupa'da yükselen yıldızlar arasında gösteriliyor.