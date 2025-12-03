MasterChef şampiyonu Serhat Doğramacı'ya ait mekan kurşunlandı! Haraç istendiği iddia edildi

İstanbul Beylikdüzü'nde bulunan ve bir televizyonda yayınlanan yemek programının şampiyonu Serhat Doğramacı'ya ait olan hamburgerci, kimliği belirsiz kişilerce kurşunlandı. Hamburgercinin yanında bulunan ve ortaklarına ait olduğu öğrenilen kahveci de mermilerin hedefi olurken, öncesinde aranarak haraç istendiği iddia edildi.

SERHAT DOĞRAMACI'YA AİT HAMBURGERCİ KURŞUNLARIN HEDEFİ OLDU

Olay, dün akşam saatlerinde Beylikdüzü Marmara Mahallesi'nde yaşandı. İddiya göre televizyonda yayınlanan bir yemek programının şampiyonu Serhat Doğramacı'ya ait hamburgerci, gece saatlerinde kurşunlandı. Hamburgercinin 3 gün önce açıldığı öğrenilirken, yanında bulunan ve Doğramacı'nın ortaklarına ait olduğu belirtilen kahveci de mermilerin hedefi oldu. Geçtiğimiz günlerde yurtdışından bir telefon alan işyeri sahiplerinden haraç istendiği iddia edildi.

30 Kasım'da Beylikdüzü'nde açılış yapan Serhat Doğramacı, kurşunlanmayla ilgili henüz herhangi bir açıklama yapmadı.