TGRT Haber
Magazin
Avatar
Editor
 Dilek Ulusan

MasterChef şampiyonu Serhat Doğramacı'ya ait mekan kurşunlandı! Haraç istendiği iddia edildi

MasterChef yarışmasının şampiyonu Serhat Doğramacı'ya ait hamburgerci kurşunlandı. Haraç istendiği iddia edildi. Beylikdüzü'nde bulunan hamburgeci kurşunların hedefi olurken, öncesinde aranarak haraç istendiği iddia edildi.

MasterChef şampiyonu Serhat Doğramacı'ya ait mekan kurşunlandı! Haraç istendiği iddia edildi
IHA
03.12.2025
14:57
03.12.2025
14:57

İstanbul 'nde bulunan ve bir televizyonda yayınlanan yemek programının şampiyonu Serhat Doğramacı'ya ait olan hamburgerci, kimliği belirsiz kişilerce kurşunlandı. Hamburgercinin yanında bulunan ve ortaklarına ait olduğu öğrenilen kahveci de mermilerin hedefi olurken, öncesinde aranarak haraç istendiği iddia edildi.

SERHAT DOĞRAMACI'YA AİT HAMBURGERCİ KURŞUNLARIN HEDEFİ OLDU

Olay, dün akşam saatlerinde Beylikdüzü Marmara Mahallesi'nde yaşandı. İddiya göre televizyonda yayınlanan bir yemek programının şampiyonu Serhat Doğramacı'ya ait hamburgerci, gece saatlerinde kurşunlandı. Hamburgercinin 3 gün önce açıldığı öğrenilirken, yanında bulunan ve Doğramacı'nın ortaklarına ait olduğu belirtilen kahveci de mermilerin hedefi oldu. Geçtiğimiz günlerde yurtdışından bir telefon alan işyeri sahiplerinden haraç istendiği iddia edildi.

MasterChef şampiyonu Serhat Doğramacı'ya ait mekan kurşunlandı! Haraç istendiği iddia edildi

30 Kasım'da Beylikdüzü'nde açılış yapan Serhat Doğramacı, kurşunlanmayla ilgili henüz herhangi bir açıklama yapmadı.

MasterChef şampiyonu Serhat Doğramacı'ya ait mekan kurşunlandı! Haraç istendiği iddia edildi
Sıkça Sorulan Sorular

Serhat Doğramacı kimdir?
Amerika ve Almanya'da çalışan MasterChef yarışmasının şampiyonu Serhat Doğramacı, Selim Paşa Lisesi Turizm Otelcilik bölümününde okudu. Süleyman Demirel Üniversitesi Aşçılık bölümünde eğitimini bitiren Serhat Doğramacı, yeni açtığı mekanlarla da adından söz ettiriyor.
