Metin Akdülger'in annesinden bahsetmesi üzerine Hande Erçel'in yüz ifadesi duygulandırdı

İki Dünya Bir Dilek filminde ilk kez partner olan Metin Akdülger ve Hande Erçel, takipçilerinden gelen soruları cevapladı. "Hangi gün kalbini daha hızlı attırır?” sorusuna Metin Akdülger’in verdiği ceavp ise annesini 2019 yılında kaybeden Hande Erçel'i duygulandırdı.

METİN AKDÜLGER'İN SÖZLERİ HANDE ERÇEL'İ DUYGULANDIRDI

Doğum günlerini sevmediğini söyleyen Akdülger, “Ben doğum günlerimi sevmem, annemi ararım. Anneme teşekkür ederim doğum günlerimde. ‘Alkışlar anneme ve babama’ diyesim geliyor.” sözleriyle aslında en çok ailesine minnet duyduğunu söyledi.

O esnada sık sık annesine olan özlemini dile getiren Hande Erçel'in yüz ifadesi dikkatlerden kaçmadı. Annesini yıllar önce kaybeden Erçel’in, bu anlarda gözlerinin dolduğu ve bir an duraksadığı görüldü.

HANDE ERÇEL ANNESİNİN DOĞUM GÜNÜNDE DUYGULANDIRDI

Annesine özlemini dile getiren Erçel, annesinin doğum gününde; "Güzeller güzeli annem, kutlanacak en güzel gün bugün. Hem eksik hem tam. Öyle karmaşık bir his. Burnumda kalan pudra kokunla anıyorum seni. Doğum günün begonvillerin arasında geçsin orada. Seni çok seviyorum, seni çok özlüyorum." ifadelerini kullandı.