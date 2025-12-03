Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Metin Akdülger'in annesinden bahsetmesi üzerine Hande Erçel'in yüz ifadesi duygulandırdı

İki Dünya Bir Dilek filminde ilk kez partner olan Metin Akdülger ve Hande Erçel, verdikleri röportajla dikkatleri çekti. Birbirlerinden övgüyle bahseden ikiliden Metin Akdülger'in annesiyle ilgili cevabı 2019 yılında annesini kaybeden Hande Erçel'i hüzünlendirdi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
03.12.2025
saat ikonu 12:16
|
GÜNCELLEME:
03.12.2025
saat ikonu 12:16

İki Dünya Bir Dilek filminde ilk kez partner olan ve , takipçilerinden gelen soruları cevapladı. "Hangi gün kalbini daha hızlı attırır?” sorusuna Metin Akdülger’in verdiği ceavp ise annesini 2019 yılında kaybeden Hande Erçel'i duygulandırdı.

METİN AKDÜLGER'İN SÖZLERİ HANDE ERÇEL'İ DUYGULANDIRDI

Doğum günlerini sevmediğini söyleyen Akdülger, “Ben doğum günlerimi sevmem, annemi ararım. Anneme teşekkür ederim doğum günlerimde. ‘Alkışlar anneme ve babama’ diyesim geliyor.” sözleriyle aslında en çok ailesine minnet duyduğunu söyledi.

Metin Akdülger'in annesinden bahsetmesi üzerine Hande Erçel'in yüz ifadesi duygulandırdı

O esnada sık sık annesine olan özlemini dile getiren Hande Erçel'in yüz ifadesi dikkatlerden kaçmadı. Annesini yıllar önce kaybeden Erçel’in, bu anlarda gözlerinin dolduğu ve bir an duraksadığı görüldü.

Metin Akdülger'in annesinden bahsetmesi üzerine Hande Erçel'in yüz ifadesi duygulandırdı

HANDE ERÇEL ANNESİNİN DOĞUM GÜNÜNDE DUYGULANDIRDI

Annesine özlemini dile getiren Erçel, annesinin doğum gününde; "Güzeller güzeli annem, kutlanacak en güzel gün bugün. Hem eksik hem tam. Öyle karmaşık bir his. Burnumda kalan pudra kokunla anıyorum seni. Doğum günün begonvillerin arasında geçsin orada. Seni çok seviyorum, seni çok özlüyorum." ifadelerini kullandı.

Metin Akdülger'in annesinden bahsetmesi üzerine Hande Erçel'in yüz ifadesi duygulandırdı
ETİKETLER
#doğum günü
#hande erçel
#metin akdülger
#Anma
#İki Dünya Bir Dilek
#Anne Özlemi
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.