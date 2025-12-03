Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

Can kaybı 1400'ü aştı: 3 ülkede hala çok sayıda kişi kayıp

Güney Asya'nın ülkeleri Sri Lanka, Tayland ve Endonezya'da sel ve heyelanlar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1400'ü aştı. Halen yüzlerce insandan haber alınamadığı belirtildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
03.12.2025
saat ikonu 12:08
|
GÜNCELLEME:
03.12.2025
saat ikonu 12:08

Güney Asya ülkelerinde meydana gelen ve nedeniyle can kayıpları her geçen dakika artıyor. Yetkililer, bölgedeki toplam can kaybının 1400'ü geçtiğini açıkladı.

Can kaybı 1400'ü aştı: 3 ülkede hala çok sayıda kişi kayıp

'da Afet Yönetim Merkezi'nden (DMC) tarafından yapılan açıklamada Ditwah Kasırgası'nın ülkede yol açtığı sel ve toprak kaymalarında yaşamını yitirenlerin sayısının 474'e yükseldiği, 356 kişiden ise hala haber alınamadığı bildirildi.

Can kaybı 1400'ü aştı: 3 ülkede hala çok sayıda kişi kayıp

Ülke genelinde 448 bin 817 hane, 1.58 milyondan fazla kişinin etkilendiği afetlerde 971 evin tamamen yıkıldığı ve 40 binden fazla yapıda ise hasar meydana geldiğinin altı çizildi.

Can kaybı 1400'ü aştı: 3 ülkede hala çok sayıda kişi kayıp

SELDEN ETKİLENENLERE TAZMİNAT ÖDENECEK

'daki yetkililer de ülkede yürütülen çalışmalarda sel ve toprak kaymaları nedeniyle yaşanan can kayıplarının 185'e yükseldiğini aktardı. Tayland Hükümet Sözcüsü Rachada Dhnadirek, ülkedeki çalışmalarının seyrinde ilerlediğini ve etkilenen bölgelere yeniden su ve elektrik sağlandığını bildirdi.

Can kaybı 1400'ü aştı: 3 ülkede hala çok sayıda kişi kayıp

Sözcü ayrıca sellerden etkilenen 120 binden fazla haneye 31 milyon dolar üzerinde tazminat sağlandığını açıkladı. Tayland'da askerin yetkililerle birlikte afet bölgelerindeki sivillere temizlik çalışmalarında yardım ettiği ve yaralılara tıbbi destek sağladığı anlar da kameralara yansıdı.

'da 3 kişinin hayatını kaybettiği afetlerde ise can kaybının artmadığı bildirildi.

Can kaybı 1400'ü aştı: 3 ülkede hala çok sayıda kişi kayıp

HASTANE GEMİLERİ GÖREVLENDİRİLDİ

Ayrıca 753 kişinin hayatını kaybettiği 'da da Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB), bölgede yürütülen arama-kurtarma faaliyetleri kapsamında köprülerin yıkılması ve yolların kapanması nedeniyle birçok kent ve köye ulaşmanın imkansız hale geldiği Kuzey Sumatra, Batı Sumatra ve Aceh bölgelerinde haber alınamayan kişilerin sayısının da 650'ye ulaştığını aktardı.

Can kaybı 1400'ü aştı: 3 ülkede hala çok sayıda kişi kayıp

Ajans 1.5 milyondan fazla kişinin yerinden olduğu ve on binlerce konut ile kamu binalarının hasar gördüğü afetlerde 2 bin 600 kişinin yaralandığını ve yerel hastanelerde doluluk oranının aşıldığını bildirdi. Açıklamada ayrıca, Endonezya hükümetinin hasar gören bölgelerdeki çalışmalara yardımcı olması için 3 hastane gemisi görevlendirdiği bildirildi.

Can kaybı 1400'ü aştı: 3 ülkede hala çok sayıda kişi kayıp
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Güney Asya ülkelerindeki sel ve toprak kaymalarında can kaybı 500'ü aştı
Sel ve heyelan 3 ülkeyi yerle bir etti: Hayatını kaybedenlerin sayısı bini aştı
ETİKETLER
#endonezya
#tayland
#sel
#heyelan
#Malezya
#sri lanka
#Naturfel
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.