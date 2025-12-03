Araç LPG pompası takılıyken hareket etti! Pompacı koşa koşa yetişti, faciayı böyle önledi

Mersin’de bir akaryakıt istasyonunda LPG pompası takılıyken sürücünün aracı hareket ettirmeye başladığı anda farklı bir pompacının hızlı müdahalesi sayesinde muhtemel bir faciadan döndü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Yaklaşık 7 yıldır istasyonda çalışan Ertuğrul Talaş, "Farklı bir pompada yakıt verirken arkadaşımın diğer bir araca taktığı LPG pompasını gördüm. O anda da aracın hareket edeceğini fark ettim. Büyük bir tehlike olacağını hissettim ve koşarak gidip müdahale ettim. Tam pompayı sökerken zaten araç hareket haline geçti. Sökmeseydim LPG gaz kaçıracaktı ve büyük bir patlamaya neden olabilirdi" dedi.