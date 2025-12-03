Memur ve emekli zam oranı belli oldu! İşte 2026 en düşük emekli maaşı

Kategoriler
Milyonlarca çalışanın gözü bugün açıklanan enflasyon oranlarındaydı. TÜİK’in Kasım verileriyle beraber yılın ikinci yarısındaki 5 aya ilişkin tüketici fiyat endeksine ait veriler belli oldu. 5 aylık verilere göre, SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 11,20 artış alacak. Memur ve emeklilerinin ise yüzde 17,55 zamları netleşti. Bu sayılara aralık ayında gerçekleşecek veriler de eklenecek. Böylece yeni yılın ilk 6 ayında zam oranları netleşecek.
İşte son enflasyon verilerine göre emekli en düşük emekli maaşı ve memur maaş artış oranları...
ELDEKİ VERİLER IŞIĞINDA EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?
16.881 TL maaş alan emekli en az TL, 18.755
19.670 TL maaş alan TL, 21.858
23.400 TL maaş alan ise 25.999 civarında maaş alacak.
MEMURLARA NASIL YANSIYACAK?
Kasım ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının yansımaları devam ediyor. Son verilerden sonra 5 aylık memur ve emekli maaş farkları da kesinleşmiş oldu.
SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 11,20 artış alacak.
Memur ve memur emeklileri yüzde 17,55 enflasyon farkı netleşti.
Bu sayılara aralık ayında gerçekleşecek veriler de eklenecek. Böylece yeni yılın ilk 6 ayında zam oranları netleşecek.
SEYYANEN ZAM GELECEK Mİ?
Ankara'dan yansıyan kulis bilgilerine göre, hükümetin "refah payı" veya "seyyanen zam" konusunda şu an için herhangi bir hazırlığı yok.
TRT Haber'e konuşan Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin, "SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak 2026 aylık artışları yüzde 11,20 netleşti. Memur ve memur emeklileri için ise yüzde 17,55 artış şimdiden netleşti diyebiliriz." dedi.
Zengin, şunları kaydetti;
"5 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak ayında alacakları zam yüzde 11.20 netleşti. Buna aralık ayı TÜFE'si de ilave edilecek. Memur ve memur emeklilerinin ise yüzde 17,55'lik artışları şu anda netleşti. Memur ve memur emeklilerine aralık ayı TÜFE'si ilave edilecek.
Ayrıca taban aylığının 1000 lira artışı da söz konusu olacak. Dolayısıyla 5 aylık TÜFE'ye göre, aralık ayı hariç olmak üzere; SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak 2026 aylık artışları yüzde 11,20 netleşti. Memur ve memur emeklileri için ise yüzde 17,55 artış şimdiden netleşti diyebiliriz.
11 aylık enflasyon da yüzde 29,74 oldu. Merkez Bankası biliyorsunuz enflasyon oranlarını revize etmiş, yüzde 31 ile 33 arasında bir enflasyon gerçekleşmesini öngörmüştü. Şayet Merkez Bankası'nın en düşük oranı yüzde 31 olursa; SSK ve Bağ-Kur emeklisinin ocak ayı artışı yüzde 12,28, memur ve emeklilerin ise yüzde 18,70 olacak.
En yüksek oran olan yüzde 33 oranının gerçekleşmesi durumunda da SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak ayı artışı yüzde 14, memur ve emeklilerin ise ocak ayı artışı yüzde 20,51 seviyesinde gerçekleşecek. Eğer bu ay gibi beklentilerin altında bir TÜFE gerçekleşmesi durumunda, işte ilk yüzde 31'e yakın bir oranın olma ihtimaliyle; SSK, Bağ-Kur emeklileri yüzde 12,28; memur emeklileri ise, memurlar ve emeklileri ise %yüzde 18,70 olma ihtimali söz konusu."