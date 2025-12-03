Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Memur ve emekli zam oranı belli oldu! İşte 2026 en düşük emekli maaşı

Aralık 03, 2025 10:28
1
Memur ve emekli zam oranı belli oldu! İşte 2026 en düşük emekli maaşı

Milyonlarca çalışanın gözü bugün açıklanan enflasyon oranlarındaydı. TÜİK’in Kasım verileriyle beraber yılın ikinci yarısındaki 5 aya ilişkin tüketici fiyat endeksine ait veriler belli oldu. 5 aylık verilere göre, SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 11,20 artış alacak. Memur ve emeklilerinin ise yüzde 17,55 zamları netleşti. Bu sayılara aralık ayında gerçekleşecek veriler de eklenecek. Böylece yeni yılın ilk 6 ayında zam oranları netleşecek.

İşte son enflasyon verilerine göre emekli en düşük emekli maaşı ve memur maaş artış oranları...

2

ELDEKİ VERİLER IŞIĞINDA EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

16.881 TL maaş alan emekli en az TL, 18.755

19.670 TL maaş alan TL, 21.858

23.400 TL maaş alan ise 25.999 civarında maaş alacak.

3

MEMURLARA NASIL YANSIYACAK?

Kasım ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının yansımaları devam ediyor. Son verilerden sonra 5 aylık memur ve emekli maaş farkları da kesinleşmiş oldu. 

SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 11,20 artış alacak.

Memur ve memur emeklileri yüzde 17,55 enflasyon farkı netleşti.

Bu sayılara aralık ayında gerçekleşecek veriler de eklenecek. Böylece yeni yılın ilk 6 ayında zam oranları netleşecek.

 

4

SEYYANEN ZAM GELECEK Mİ?

Ankara'dan yansıyan kulis bilgilerine göre, hükümetin "refah payı" veya "seyyanen zam" konusunda şu an için herhangi bir hazırlığı yok.

5

TRT Haber'e konuşan Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin, "SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak 2026 aylık artışları yüzde 11,20 netleşti. Memur ve memur emeklileri için ise yüzde 17,55 artış şimdiden netleşti diyebiliriz." dedi.

Zengin, şunları kaydetti;

"5 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak ayında alacakları zam yüzde 11.20 netleşti. Buna aralık ayı TÜFE'si de ilave edilecek. Memur ve memur emeklilerinin ise yüzde 17,55'lik artışları şu anda netleşti. Memur ve memur emeklilerine aralık ayı TÜFE'si ilave edilecek.

Ayrıca taban aylığının 1000 lira artışı da söz konusu olacak. Dolayısıyla 5 aylık TÜFE'ye göre, aralık ayı hariç olmak üzere; SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak 2026 aylık artışları yüzde 11,20 netleşti. Memur ve memur emeklileri için ise yüzde 17,55 artış şimdiden netleşti diyebiliriz. 

 

6

11 aylık enflasyon da yüzde 29,74 oldu. Merkez Bankası biliyorsunuz enflasyon oranlarını revize etmiş, yüzde 31 ile 33 arasında bir enflasyon gerçekleşmesini öngörmüştü. Şayet Merkez Bankası'nın en düşük oranı yüzde 31 olursa; SSK ve Bağ-Kur emeklisinin ocak ayı artışı yüzde 12,28, memur ve emeklilerin ise yüzde 18,70 olacak.

En yüksek oran olan yüzde 33 oranının gerçekleşmesi durumunda da SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak ayı artışı yüzde 14, memur ve emeklilerin ise ocak ayı artışı yüzde 20,51 seviyesinde gerçekleşecek. Eğer bu ay gibi beklentilerin altında bir TÜFE gerçekleşmesi durumunda, işte ilk yüzde 31'e yakın bir oranın olma ihtimaliyle; SSK, Bağ-Kur emeklileri yüzde 12,28; memur emeklileri ise, memurlar ve emeklileri ise %yüzde 18,70 olma ihtimali söz konusu."

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.