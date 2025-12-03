Motosiklet ile otomobil çarpıştı, 2 kişi metrelerce savruldu! O anlar kamerada

Hatay'ın Altınözü ilçesi merkez sanayi bölgesinde sabah saatlerinde yaşanan kazada, cadde üzerinde seyir halinde olan motosiklet, dönüş yapmak isteyen otomobille çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle motosiklet metrelerce savrularak park halindeki başka bir araca da çarparken, 2 şahsın yerde sürüklendiği anlar anbean güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Hastaneye kaldırılan 2 kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.