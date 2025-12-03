Şoför ve 3 yolcu son anda canını kurtardı! Beyoğlu'nda korku dolu anlar kamerada

İstanbul Beyoğlu ilçesinde, Refik Saydam Caddesi Taksim istikametinde seyir halinde bulunan 34 TFD 13 plakalı ticari taksi, akşam saat 22.20 sıralarında korku dolu anlara sebep oldu. Sürücüsü D.K. olan ve içerisinde üç yolcu bulunan taksinin aniden motor kısmında yangın çıktı. Sürücü D.K.'nin hızlı ve soğukkanlı müdahalesi sayesinde, araç durdurularak şoför ve yolcular son anda dışarı çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler aracın motor bölümünü tamamen sararken, ilk müdahale çevredeki diğer sürücüler tarafından yapıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, polis ve sağlık ekiplerinin güvenlik önlemi altında yaklaşık 40 dakika süren bir çalışmanın ardından yangını söndürdü. Yanan taksi çekici ile kaldırılırken, yangınla ilgili detaylı inceleme başlatıldı.