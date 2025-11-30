Menü Kapat
Vicdanları yaralayan olay! Sokak ortasında sara nöbeti geçirdi gasp edildi

İstanbul Beyoğlu'nda yaşanan akıl almaz bir olayda, sokak ortasında sara nöbeti geçirerek bayılan bir vatandaşın eşyaları ve cep telefonu çalındı. Güven Timleri'nin 2 aylık titiz takibi sonucu yakalanan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

IHA
30.11.2025
30.11.2025
21 Eylül günü saat 09.30 sıralarında ilçesi Kuloğlu Mahallesi'nde Erhan Yavuz isimli vatandaş sokak ortasında yürüdüğü sırada sara nöbeti geçirerek bayıldı. Yavuz'u o halde gören 43 yaşındaki B.T. ve 50 yaşındaki C.C.D. isimli şahıslar ise, yere yığılan adama yardım etmek yerine üzerinde bulunan eşyalarını ve cep telefonunu çalarak kayıplara karıştı. Dakikalar sonra kendine gelen Yavuz, eşyasının çalındığını fark edince durumu polise bildirerek şikayetçi oldu. Vicdanları yaralayan anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına da saniye saniye yansıdı. Görüntülerde Yavuz'un nöbet geçirdiği, nöbet sırasında bayılmasının ardından gelen 2 kişinin eşyalarını çalarak sokaktan uzaklaştıkları anlar yer aldı.

2 AYLIK TAKİP SONUCU YAKALANDILAR

Yapılan şikayet üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, Erhan Yavuz'un kıyafetlerini çalan hırsızların peşine düştü. Çevredeki bütün güvenlik kamera kayıtlarını tek tek inceleyen emniyet ekipleri, 2 ay boyunca faillerin izini sürdü. 2 şüpheli, 2 ayın sonunda yine aynı mahallede yakalandı. Gözaltına alınan zanlılar, sorgulanmak üzere Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. İfadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli de "açıktan hırsızlık" suçundan sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

