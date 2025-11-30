TCDD İŞKUR 780 işçi alım sonuçları ne zaman açıklanır?

TCDD Genel Müdürlüğü, 780 işçi alımı yapacağını bildirdi ve 7 Kasım’da başlayan başvuru süreci 21 Kasım 2025'te sona erdi.

TCDD; vinç operatörü, kaynakçı, elektronik görevlisi, makine bakım çalışanı gibi önemli pozisyonlar için personel alacak.

Başvuruların bitmesiyle birlikte adaylar, sonuçların açıklanacağı ve evrak teslim sürecinin başlayacağı güne odaklandı.

Noter eşliğinde kura çekimiyle vinç operatörü, demir yolu hattı, raylı sistemler sinyalizasyon ve makine bakım-onarımcısı, elektrikçi, kaynakçı, tezgâh operatörü ve elektronik işçisi gibi kadrolar için alım yapılacak.

Sözlü sınavla da demir yolu yapım, bakım ve onarım makinesi operatörü, demir yolu ve yardımcı iş makineleri operatörü ve tren teşkil çalışanı gibi görevler için istihdam sağlanacak.

TCDD İŞÇİ ALIM SONUÇLARI NE ZAMAN DUYURULUR?

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü, noter huzurunda kura çekimiyle 346 ve sözlü sınavla 434 olmak üzere toplam 780 işçi istihdam edecek.

Başvurular bitti. Sıra kura çekilişine geldi.

İlan edilen iş gücü talebine başvuru yapıp İŞKUR tarafından gönderilen nihai listede bulunan adaylardan 16 Aralık 2025 tarihinde saat 10.00’da noter huzurunda gerçekleştirilecek kura ile talep kadar asıl aday, talebin 4 katı kadar yedek aday belirlenecek.

Noter huzurunda kura çekimi tarihinde bir değişiklik olması halinde TCDD web platformu üzerinden duyurulacak.