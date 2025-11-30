Trabzon'da acı olay! Kestiği ağacın altında kalarak can verdi

Karadağ Yaylası Topuk Odu mevkiinde ağaç kesimi yapan Ordu’nun Perşembe ilçesi nüfusuna kayıtlı Coşkun Bayrak (45), çalıştığı sırada devrilen ağacın altında kaldı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralanan Bayrak için olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen Bayrak’ın hayatını kaybettiği öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.