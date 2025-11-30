Menü Kapat
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Kocaeli’de kayık alabora oldu! 1 balıkçı kurtarılamadı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde kayığın alabora olması sonucu 2 balıkçı arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. 1 balıkçı hayatını kaybederken, 1 balıkçının ise kurtarıldığı bildirildi. Kayığın alabora olma anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

KAYNAK:
İHA,AA
|
GİRİŞ:
30.11.2025
saat ikonu 16:39
|
GÜNCELLEME:
30.11.2025
saat ikonu 17:56

'nin Körfez ilçesinde içinde 2 kişinin bulunduğu kayık alabora oldu. Kıyıda bulunan vatandaşların saniye saniye kaydettiği olayda ihbar üzerine ekipler harekete geçti.

1 BALIKÇIDAN ACI HABER GELDİ

Alabora olan tekneye yakın durumdaki özel bir limanın römorkörleri can simidi yardımıyla ismi öğrenilemeyen bir balıkçıyı kurtardı. Balıkçı kıyıya getirilerek ambulansla Kocaeli Şehir Hastanesine kaldırıldı. Dalgıçların yaptığı arama sonucunda diğer balıkçı İ.A'nın cansız bedenine ulaşıldı.

YARDIM ÇIĞLIKLARI DUYULDU

Sahilde balık tutan Selçuk Karadağ, avlanmak için Kirazlıyalı sahile geldiğini belirterek, bir süre sonra denizdeki teknenin alabora olduğunu, vatandaşların ıslık sesini ve yardım çığlıklarını duyduğunu söyledi.

112'YE BİLDİRDİ

Bunun üzerine hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istediğini ifade eden Karadağ, "Burada avlanan diğer arkadaşlarla da ıslık çalarak limandaki römorkörlere seslerini duyurdu. Limandan römorkörler peş peşe çıktı, biri can simidi attı. Kazazedelere müdahale etti. Biz 2 kişi olduğunu gördük. Diğer ekipler de hemen geldiler ve olaya müdahale ettiler." diye konuştu.

#arama kurtarma
#kocaeli
#deniz kazası
#Kayıp Kişi
#Kayık Alabora
#Yaşam
