TGRT Haber
13°
Spor
Editor
 Berkay Alptekin

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın, İsviçre maçı kadrosu belli oldu

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın, FIBA 2027 Dünya Kupası Elemeleri'nde bugün İsviçre ile karşı karşıya geliyor. Müsabakanın 12 kişilik kadrosu duyuruldu.

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın, İsviçre maçı kadrosu belli oldu
IHA
30.11.2025
15:55
30.11.2025
15:55

2027 ’ndaki ikinci maçında A Milli Erkek Basketbol Takımı, bugün TSİ 19.00'da deplasmanda ile karşı karşıya gelecek. Ay-yıldızlılarda bu mücadelenin kadrosu da belli oldu.

12 Dev Adam'ın kadrosunda şu oyuncular yer aldı:

"Şehmus Hazer, Yiğitcan Saybir, Sertaç Şanlı, Yiğit Arslan, Tarık Biberoviç, Furkan Haltalı, Berk İbrahim Uğurlu, Furkan Korkmaz, Ercan Osmani, Erkan Yılmaz, Kenan Sipahi ve Ömer Faruk Yurtseven"

