A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın, İsviçre maçı kadrosu belli oldu

FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri C Grubu’ndaki ikinci maçında A Milli Erkek Basketbol Takımı, bugün TSİ 19.00'da deplasmanda İsviçre ile karşı karşıya gelecek. Ay-yıldızlılarda bu mücadelenin kadrosu da belli oldu.

12 Dev Adam'ın kadrosunda şu oyuncular yer aldı:

"Şehmus Hazer, Yiğitcan Saybir, Sertaç Şanlı, Yiğit Arslan, Tarık Biberoviç, Furkan Haltalı, Berk İbrahim Uğurlu, Furkan Korkmaz, Ercan Osmani, Erkan Yılmaz, Kenan Sipahi ve Ömer Faruk Yurtseven"