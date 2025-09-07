12 Dev Adam'ın EuroBasket 2025 çeyrek finalindeki rakibi belli oldu! İşte maçın oynacağı tarih

A Milli Erkek Basketbol Takımımızın, 2025 Avrupa Şampiyonası (EuroBasket 2025) çeyrek finalindeki rakibi belli oldu. Millilerimiz son 16 turunda Bosna Hersek'i 80-71 mağlup eden Polonya ile son 8 turunda eşleşti. İki takım arasındaki yarı finale kalma müsabakası 9 Eylül Salı günü Letonya'nın Riga kentinde oynanacak.

Polonya: 80 - Bosna Hersek: 72

Salon: Arena Riga

Hakemler: Antonio Conde (İspanya), Gatis Salins (Letonya), Peter Praksch (Macaristan)

Polonya: Laczynski, Loyd 28, Ponitka 19, Sokolowski 10, Balcerowski 7, Pluta 9, Olejniczak 7, Michalak, Zolnierewicz

Bosna Hersek: Roberson 19, Atic 8, Lazic 8, Alibegovic 3, Nurkic 20, Gegic 8, Penava, Vrabac 3, Kamenjas 3

1. Periyot: 14-23

Devre: 40-44

3. Periyot: 62-61