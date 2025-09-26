Menü Kapat
Magazin
 Dilek Ulusan

Güzide Duran ile boşanma aşamasındaki eşi Adnan Aksoy arasında sular durulmuyor

Adnan Aksoy ile boşanma sürecinde olan Güzide Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla aralarındaki krizi gözler önüne serdi. Boşanma aşamasındaki Adnan Aksoy'u etiketleyen Güzide Duran, çocuklarını görmek istediğini belirtti.

26.09.2025
26.09.2025
16 yıllık evliliğini sonlandırma sürecinde olan manken Güzide Duran yaptığı paylaşımla takipçilerini şaşırttı. Paylaştığı nota Adnan Aksoy'u da etiketleyen Duran, sürecindeki çekişmeyi gözler önüne serdi.

GÜZİDE DURAN ADNAN AKSOY'I ETİKETLEYEREK DUYURDU

Güzide Duran, siyah bir ekran üzerine kısa not düştü. Güzide Duran, "Onlar benim de çocuklarım" ifadesini paylaşarak, boşanma sürecinde çocuklarını göremediğini de belirtti.

Güzide Duran ile boşanma aşamasındaki eşi Adnan Aksoy arasında sular durulmuyor

Güzide Duran'ın paylaşımı karşısında sessiz kalan Adnan Aksoy, ünlü mankenin ile yaşamasına tepki göstermiş ve "Benim soyadımı kullanıyor" demişti.

Güzide Duran ile boşanma aşamasındaki eşi Adnan Aksoy arasında sular durulmuyor

GÜZİDE DURAN İLE FİKRET ORMAN EVLENİYOR MU?

Bir AVM'de basın mensuplarının sorularını cevaplayan Güzide Duran, parmağındaki tektaş yüzüğü soran muhabirlere, "Fikret Orman ile ciddiyiz, yüzük de bunun sembolü" diyerek evlilik iddiaları hakkında ilk kez konuştu.

Güzide Duran ile boşanma aşamasındaki eşi Adnan Aksoy arasında sular durulmuyor
