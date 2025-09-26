Güzide Duran ile boşanma aşamasındaki eşi Adnan Aksoy arasında sular durulmuyor

16 yıllık evliliğini sonlandırma sürecinde olan manken Güzide Duran yaptığı paylaşımla takipçilerini şaşırttı. Paylaştığı nota Adnan Aksoy'u da etiketleyen Duran, boşanma sürecindeki çekişmeyi gözler önüne serdi.

GÜZİDE DURAN ADNAN AKSOY'I ETİKETLEYEREK DUYURDU

Güzide Duran, siyah bir ekran üzerine kısa not düştü. Güzide Duran, "Onlar benim de çocuklarım" ifadesini paylaşarak, boşanma sürecinde çocuklarını göremediğini de belirtti.

Güzide Duran'ın paylaşımı karşısında sessiz kalan Adnan Aksoy, ünlü mankenin Fikret Orman ile aşk yaşamasına tepki göstermiş ve "Benim soyadımı kullanıyor" demişti.

GÜZİDE DURAN İLE FİKRET ORMAN EVLENİYOR MU?

Bir AVM'de basın mensuplarının sorularını cevaplayan Güzide Duran, parmağındaki tektaş yüzüğü soran muhabirlere, "Fikret Orman ile ciddiyiz, yüzük de bunun sembolü" diyerek evlilik iddiaları hakkında ilk kez konuştu.