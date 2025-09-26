İsrail'i boykot eden sinemacıların sayısı 5 bini aştı! Andrew Garfield, Joaquin Phoenix, Rooney Mara da katıldı

Filistin İçin Sinema Emekçileri adlı topluluk, bu ayın başlarında bir taahhütname yayınladı ve imzalayanların, İsrail destekçisi olduğuna inandıkları inandıkları festivaller, yayıncılar, sinemacılar veya yapım şirketleriyle çalışmayacaklarını belirtti. İlk raporlar, yaklaşık 1200 sinema profesyonelinin İsrailli film kurumlarını boykot etmek için imza attığını gösteriyordu.

İSRAİL'İ BOYKOT EDEN KİŞİ SAYISI 5 BİNİ AŞTI

Bu listeye en son eklenenler arasında Andrew Garfield, Joaquin Phoenix, Rooney Mara, Laura Poitras, Fisher Stevens, Myha'la Herrold, Harris Dickinson, Omar Sy, Toni Collette, Cole Escola, Diego Luna, Judah Friedlander, Carrie Brownstein, John Early, Elliot Page, Ebon Moss-Bachrach, Leila Bekhti, Eric Andre, Bowen Yang gibi isimler yer alıyor.

Filistin İçin Sinema Emekçileri'nin taahhütnamesinde, "Hükümetlerimizin çoğunun Gazze'deki katliama göz yumduğu bu acil kriz anında, bu amansız dehşete ortak olma ihtimalini ortadan kaldırmak için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız. Uluslararası film endüstrisini sessizliği, ırkçılığı ve insanlıktan çıkarmayı reddetmeye ve baskılarına ortak olma ihtimalini ortadan kaldırmak için 'insani olarak mümkün olan her şeyi' yapmaya çağıran Filistinli film yapımcılarının çağrısına yanıt veriyoruz" ifadeleri yer alıyor.