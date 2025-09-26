Menü Kapat
20°
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

İsrail'i boykot eden sinemacıların sayısı 5 bini aştı! Andrew Garfield, Joaquin Phoenix, Rooney Mara da katıldı

İsrail yanlısı olan festivaller, yayıncılar, sinemacılar veya yapım şirketleriyle çalışmayacaklarını belirten isimler arasına Andrew Garfield, Joaquin Phoenix, Rooney Mara da katıldı. Böylece Filistin'i destekleyen kişi sayısı 5 bini aştı.

İsrail'i boykot eden sinemacıların sayısı 5 bini aştı! Andrew Garfield, Joaquin Phoenix, Rooney Mara da katıldı
KAYNAK:
Habertürk
|
GİRİŞ:
26.09.2025
17:00
|
GÜNCELLEME:
26.09.2025
17:00

İçin Sinema Emekçileri adlı topluluk, bu ayın başlarında bir taahhütname yayınladı ve imzalayanların, destekçisi olduğuna inandıkları inandıkları festivaller, yayıncılar, sinemacılar veya yapım şirketleriyle çalışmayacaklarını belirtti. İlk raporlar, yaklaşık 1200 sinema profesyonelinin İsrailli kurumlarını etmek için imza attığını gösteriyordu.

İSRAİL'İ BOYKOT EDEN KİŞİ SAYISI 5 BİNİ AŞTI

Bu listeye en son eklenenler arasında Andrew Garfield, Joaquin Phoenix, Rooney Mara, Laura Poitras, Fisher Stevens, Myha'la Herrold, Harris Dickinson, Omar Sy, Toni Collette, Cole Escola, Diego Luna, Judah Friedlander, Carrie Brownstein, John Early, Elliot Page, Ebon Moss-Bachrach, Leila Bekhti, Eric Andre, Bowen Yang gibi isimler yer alıyor.

İsrail'i boykot eden sinemacıların sayısı 5 bini aştı! Andrew Garfield, Joaquin Phoenix, Rooney Mara da katıldı

Filistin İçin Sinema Emekçileri'nin taahhütnamesinde, "Hükümetlerimizin çoğunun Gazze'deki katliama göz yumduğu bu acil kriz anında, bu amansız dehşete ortak olma ihtimalini ortadan kaldırmak için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız. Uluslararası film endüstrisini sessizliği, ırkçılığı ve insanlıktan çıkarmayı reddetmeye ve baskılarına ortak olma ihtimalini ortadan kaldırmak için 'insani olarak mümkün olan her şeyi' yapmaya çağıran Filistinli film yapımcılarının çağrısına yanıt veriyoruz" ifadeleri yer alıyor.

İsrail'i boykot eden sinemacıların sayısı 5 bini aştı! Andrew Garfield, Joaquin Phoenix, Rooney Mara da katıldı
ETİKETLER
#İsrail
#filistin
#boykot
#film
#Sinema Koltukları
#Andrew Garfield
#Joaquin Phoenix
#Magazin
