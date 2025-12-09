10 Aralık yarın okullar tatil mi? Valilik açıklamaları araştırılıyor

10 Aralık okul tatili sorgulamaları, resmi kurumların açıklamalarını bekleyen milyonlarca öğrenci ve veli için önemli hale geldi.

Tatil olasılığıyla ilgili söylentiler ve haber başlıkları gündemde yer alırken, kullanıcılar en doğru bilgiyi öğrenmek için güvenilir kaynaklara yöneliyor.

10 ARALIK OKULLAR TATİL Mİ?

10 Aralık okullar tatil mi? sorusu öğrenciler ve veliler tarafından sıkça inceleniyor.

Mevcut bilgilere göre, Milli Eğitim Bakanlığı ve valilikler tarafından herhangi bir tatil kararı duyurulmadı.

Bu çerçevede Çarşamba günü eğitim-öğretim süreci planlandığı biçimde sürüyor ve tatil kararı bulunmuyor.

Kar yağışının yaşandığı Hakkari, Siirt, Şırnak, Kars, Artvin, Erzurum, Bitlis, Van ve Ardahan gibi illerde dersler olağan akışında işlenecek.