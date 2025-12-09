Monaco Galatasaray maçı yapay zekâ tahmini kaç kaç?

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde kritik bir dönemeçte. İlk 5 haftayı 9 puanla 14'üncü sırada bitiren sarı-kırmızılılar, saat 23.00'te 6 puanlı Monaco'ya misafir olacak.

II. Louis Stadı'ndaki karşılaşmayı Hollandalı hakem Danny Makkelie yönetecek.

3 maçlık galibiyet dizisi Saint-Gilloise karşısında son bulan Galatasaray'da 6 eksik bulunuyor.

Tedavileri süren Mario Lemina, Wilfried Singo ve Kaan Ayhan'ın yanı sıra kart cezalısı Arda Ünyay ile hak mahrumiyeti cezaları süren Eren Elmalı ve Metehan Baltacı bu akşam görev alamayacak. Kazımcan Karataş ise UEFA listesinde yer almıyor.

MONACO GALATASARAY YAPAY ZEKÂ TAHMİNİ NE?

İki takımın da mevcut durumları dikkate alınırken, yapay zekânın skor tahmini 2-1 Galatasaray lehine.

Yapay zekâya göre ekiplerin temkinli bir oyun anlayışı içinde olması durumunda mücadele, 1-1 ya da 2-2 gibi beraberlikle de bitebilir