Mehmet Akif Ersoy gözaltına alındı!

İstanbul'da yürütülen sanat, magazin ile medya dünyasından çok sayıda ismi kapsayan uyuşturucu soruşturmasında yeni bir gelişme kaydedildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonun kapsamı genişledi.

MEHMET AKİF ERSOY'A GÖZALTI

Daha önceki büyük operasyonlarda ele geçirilen dijital materyaller ve alınan kritik ifadelerin incelenmesi sonucunda yeni isimlere ulaşıldı. Elde edilen tanık ifadeleri ve yeni deliller doğrultusunda Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy’un ismi ön plana çıktı.

Soruşturma birimlerinin talimatıyla harekete geçen İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ersoy'un evine baskın düzenledi. Mehmet Akif Ersoy, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınarak Jandarma İl Komutanlığı'na götürüldü.

Operasyonda 3 kişinin daha gözaltına alındığı öğrenildi.

SORUŞTURMA NASIL BAŞLADI

Daha önce gözaltına alınıp tutuklanan bir sosyal medya fenomeninin cep telefonunda yapılan detaylı incelemeler ve verdiği ifadelerle ateşlenmişti. Fenomenin kendi rızasıyla incelemeye verdiği WhatsApp ve Telegram gibi uygulamalardaki yazışmalar, uyuşturucu madde temini ve ticaretiyle ilgili geniş bir ağı deşifre etmişti.

Sabah'ın haberine göre, Fenomenin savcılık tutanaklarına yansıyan ifadesinde, faaliyetlerini gizlemek için bir medya şirketi kurduğunu iddia ettiği ve ticaretini yaptığı kazancın yasadışı ticaretten kaynaklandığını öne sürdüğü belirtildi. Bu itiraflar ve geçmiş operasyonlardan gelen dijital verilerin çapraz sorgusu, soruşturmanın seyrini sadece kullanıcılar değil, aynı zamanda olası satıcı ve temin ediciler üzerine yoğunlaştırdı.

EKRAN YÜZLERİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Türkiye'nin yakından tanıdığı televizyon spikerleri Ela Rumeysa Cebeci, Hande Sarıoğlu ve Meltem Acet geçtiğimiz hafta soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı. Jandarma ekipleri tarafından ifadeleri alınmak üzere götürülen spikerler, suçlamalar karşısında ifade vermiş ve Adli Tıp Kurumu'nda kan ve saç örnekleri vererek sürece dahil olmuştu. Haklarında "Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma" suçlamasıyla işlem yapılan üç ismin de, işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakılmıştı.