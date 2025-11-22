Menü Kapat
19°
 Selahattin Demirel

Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında ifadeler ortaya çıktı! Her şeyi anlattılar

Uyuşturucu soruşturmasında ifadeleri alınan 19 ünlü isimden 12'sinin raporlarında uyuşturucu veya antidepresan tespiti yapılırken savcılık ifadeleri tek tek ortaya çıktı. İşte Kubilay Aka'dan Dilan-Engin Polat çiftine, Talu kardeşlerden Metin Akdülger'e uzanan dosyada ünlülerin ifadeleri...

Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında ifadeler ortaya çıktı! Her şeyi anlattılar
IHA
22.11.2025
20:17
22.11.2025
20:29

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı uyuşturucu soruşturması kapsamında, aralarında şarkıcı, oyuncu ve sosyal medya fenomenlerinin de bulunduğu 19 ünlü isim İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’nda ifadeye çağrılmış, saç ve kan örnekleri alınmıştı.

Yapılan analizlerde 8 ünlünün saçında ya da kanında uyuşturucu madde izine rastlanırken, 4 kişide ise antidepresan etken maddeleri tespit edildi. Soruşturma sürerken, ünlü isimlerin savcılıkta verdikleri ifadeler ortaya çıktı.

KUBİLAY AKA: TATİLDE RAHATSIZLANDIM, İLAÇ VERDİLER

Oyuncu Kubilay Aka, savcılık ifadesinde Tayland’ın başkenti Bangkok tatilinde rahatsızlandığını ve şiddetli baş ağrısı çektiğini söyleyerek, burada tedavi için gittiği bir klinikte kendisine ilaç verildiğini söyledi.

Kanında çıkıp saçında çıkmayan bu maddenin bundan kaynaklanabileceğini, uyuşturucu kullanmadığını belirtti.

DERİN VE DEREN TALU

İfade verenler arasında bulunan Defne Samyeli’nin kızları Derin Talu ile Deren Talu, antidepresan ilaçları kullandıklarını söyleyerek uyuşturucu kullanmadıklarını belirttiler ve rapordaki sonuçlara itiraz ettiler.

Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında ifadeler ortaya çıktı! Her şeyi anlattılar

METİN AKDÜLGER: YURT DIŞINDA KULLANDIM

Oyuncu Metin Akdülger, kanında çıkan uyuşturucu madde için yurt dışı seyahatinde kullandığını söyledi.

DİLAN POLAT - ENGİN POLAT ÇİFTİ

Kanında ve saçında uyuşturucu madde tespit edilen Dilan Polat, doğal saçlardan oluşan protez saç kullandığını belirterek "Ben uyuşturucu kullanmıyorum, protezimde kalmış olabilir" dedi. Eşi Engin Polat ise antidepresan kullandığını, reçetesini sunacağını söyledi.

KAAN YILDIRIM: RAPOR HATALI

Oyuncu Kaan Yıldırım, raporda, kanında uyuşturucu madde tespit edilirken saçında olmamasına dikkat çekerek raporun hatalı olduğunu söyledi. Yıldırım, uyuşturucu kullanmadığı gerekçesiyle çıkan sonuca itiraz etti.

FEYZA ALTUN İTİRAZ ETMEDİ

Test sonuçlarında antidepresan dışında herhangi bir maddeye rastlanmayan Avukat Feyza Altun, ifadesinde herhangi bir itirazda bulunmadı.

Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında ifadeler ortaya çıktı! Her şeyi anlattılar

Uyuşturucu operasyonundan sonra Adli Tıp Kurumu raporuna göre, aralarında Hadise, İrem Derici, Mert Yazıcıoğlu, Özge Özpirinçci, Duygu Özsalan, Demet Evgar ve Meriç Aral gibi sanatçıların bulunduğu 7 ismin saç ve kan örneklerinde herhangi bir maddeye rastlanılmadı. Raporları temiz çıkan isimlerin dosyası takipsizlikle sonuçlandı.

