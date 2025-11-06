Menü Kapat
 Dilek Ulusan

Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda yeni gelişme!

İstanbul'da ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, karar çıktı. Adli Tıp Kurumu'nca yapılan analizler sonucu kan ve saç örneklerinde herhangi bir madde tespit edilmeyen Hadise Açıkgöz, Mert Yazıcıoğlu, Demet Evgar, Özge Özpirinçci, Meriç Aral, Ceren Moray ve Duygu Özaslan hakkında takipsizlik kararı verildi.

Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda yeni gelişme!
IHA
IHA
|
GİRİŞ:
06.11.2025
11:35
|
GÜNCELLEME:
06.11.2025
11:35

'da şarkıcı, oyuncu ve fenomenlere yönelik yürütülen soruşturmasında ifadeleri alınan 19 isimden 8'inin testi pozitif çıktı. İstanbul'da ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, Adli Tıp Kurumu'nca yapılan analizler sonucu kan ve saç örneklerine göre karar çıktı.

7 ÜNLÜ HAKKINDA TAKİPSİZLİK KARARI VERİLDİ

kapsamında Adli Tıp Kurumu'nca uyuşturucu kullanıp kullanmadıklarının belirlenmesi için kan ve saç örnekleri alınan, daha sonra yapılan analizler sonucu test sonuçları 'negatif' çıkan Hadise Açıkgöz, Mert Yazıcıoğlu, Demet Evgar, Özge Özpirinçci, Meriç Aral, Ceren Moray ve Duygu Özaslan hakkında takipsizlik kararı verildi.

Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda yeni gelişme!

12 ÜNLÜYE YÖNELİK SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Öte yandan, Adli Tıp Kurumu'nca yapılan analizler sonucu hazırlanan raporda, kan ve saç örneklerinde uyuşturucu madde tespiti 'pozitif' çıkan isimler Dilan Polat, Derin Talu, Berrak Tüzünataç, Deren Talu, Birce Akalay, Kubilay Aka, Metin Akdülger ve Kaan Yıldırım olarak belirlenirken, kan ve saç örneklerinde tıbbi ilaç etken maddesi pozitif çıkan isimler İrem Derici, Engin Polat, Ziynet Sali ve Feyza Altun olarak kaydedilmişti.

Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda yeni gelişme!

İrem Derici, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım, Berrak Tüzünataç, Feyza Altun, Derin Talu, Deren Talu, Ziynet Sali, Birce Akalay, Dilan Polat, Engin Polat ve Metin Akdülger'in de bulunduğu ünlü isimlere yönelik yürütülen soruşturma sürüyor.

