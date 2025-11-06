Cengiz Ünder'in nişanlısı 8 milyonluk yüzüğüyle kutlama yaptı

Beşiktaş'ın oyuncusu Cengiz Ünder, evlilik yolunda ilk adımı attı. Ünlü futbolcu, iki yıldır birlikte olduğu sosyal medya fenomeni Bilge Yenigül'e 2 hafta önce evlenme teklifi etti. Bilge Yenigül'ün arkadaşlarıyla yaptığı son kutlamada ise 8 milyon TL değerindeki yüzüğü dikkat çekti.

CENGİZ ÜNDER'İN NİŞANLISI BİLGE YENİGÜL'DEN KUTLAMA

Fenomen Bilge Yenigül'ün, önceki gün arkadaşlarıyla buluşup kutlama yaptı. Geçtiğimiz haftalarda evlilik teklifi alan Yenigül, tebrikleri kabul etti. Yakın arkadaşlarıyla kutlama yapan ünlü fenomenin parmağındaki dev tektaşı ise göz kamaştırdı.

CENGİZ ÜNDER'DE 8 MİLYON DEĞERİNDE TEKTAŞ JESTİ

Cengiz Ünder'in geçtiğimiz hafta Bilge Yenigül'e yaptığı evlilik teklifi çok konuşuldu. Cengiz Ünder'in 8 milyon lira değerindeki evlilik yüzüğü ise kutlama ortyaa çıktı.

CENGİZ ÜNDER KAÇ YAŞINDA?

14 Temmuz 1999 doğumlu Cengiz Ünder, Süper Lig ekibi Fenerbahçe'den kiralık olarak Beşiktaş'ta forma giymektedir. Futbola İzmir'de başlayan Ünder, Bucaspor ve Altınordu altyapılarında oynadı ve 2014'te profesyonel oldu. İ