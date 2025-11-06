Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Cengiz Ünder'in nişanlısı 8 milyonluk yüzüğüyle kutlama yaptı

Beşiktaşlı futbolcu Cengiz Ünder geçtiğimiz haftalarda sevgilisi Bilge Yenigül'e evlilik teklifi etti. Bilge Yenigül, arkadaşlarıyla bir araya gelerek yaptığı kutlama 8 milyon lira değerindeki tektaşı da gözden kaçmadı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Cengiz Ünder'in nişanlısı 8 milyonluk yüzüğüyle kutlama yaptı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
06.11.2025
saat ikonu 10:45
|
GÜNCELLEME:
06.11.2025
saat ikonu 10:45

'ın oyuncusu Cengiz Ünder, yolunda ilk adımı attı. Ünlü futbolcu, iki yıldır birlikte olduğu sosyal medya fenomeni Bilge Yenigül'e 2 hafta önce evlenme teklifi etti. Bilge Yenigül'ün arkadaşlarıyla yaptığı son kutlamada ise 8 milyon TL değerindeki yüzüğü dikkat çekti.

CENGİZ ÜNDER'İN NİŞANLISI BİLGE YENİGÜL'DEN KUTLAMA

Fenomen Bilge Yenigül'ün, önceki gün arkadaşlarıyla buluşup kutlama yaptı. Geçtiğimiz haftalarda evlilik teklifi alan Yenigül, tebrikleri kabul etti. Yakın arkadaşlarıyla kutlama yapan ünlü fenomenin parmağındaki dev tektaşı ise göz kamaştırdı.

Cengiz Ünder'in nişanlısı 8 milyonluk yüzüğüyle kutlama yaptı

CENGİZ ÜNDER'DE 8 MİLYON DEĞERİNDE TEKTAŞ JESTİ

Cengiz Ünder'in geçtiğimiz hafta Bilge Yenigül'e yaptığı evlilik teklifi çok konuşuldu. Cengiz Ünder'in 8 milyon lira değerindeki evlilik yüzüğü ise kutlama ortyaa çıktı.

Cengiz Ünder'in nişanlısı 8 milyonluk yüzüğüyle kutlama yaptı

CENGİZ ÜNDER KAÇ YAŞINDA?

14 Temmuz 1999 doğumlu Cengiz Ünder, Süper Lig ekibi Fenerbahçe'den kiralık olarak Beşiktaş'ta forma giymektedir. Futbola İzmir'de başlayan Ünder, Bucaspor ve Altınordu altyapılarında oynadı ve 2014'te profesyonel oldu. İ

Cengiz Ünder'in nişanlısı 8 milyonluk yüzüğüyle kutlama yaptı

Sıkça Sorulan Sorular

Bilge Yenigül kimdir?
2018 yapımı Hedefim Sensin isimli filmde karşımıza çıkan sosyal medya fenomeni Bilge Yenigül, Cengiz Ünder ile evlilik aşamasında. Bilge Yenigül, 1996 doğumlu ve aslen Bursalıdır.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Gökhan Çıra'ya dolandırıcılık soruşturması!
ETİKETLER
#Futbol
#beşiktaş
#evlilik
#nişan
#aşk
#cengiz under
#Bilge Yenigül
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.