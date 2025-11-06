Gökhan Çıra'ya dolandırıcılık soruşturması!

Eski futbolcu Gökhan Çıra ile Oğuz D., arasında geçtiğimiz yıl villa satış sözleşmesi düzenlendi. Ancak iddialara göre; villanın 1 ay sonra başka bir kişiye daha satılmasının ardından taraflar mahkemelik oldu.

ESKİ FUTBOLCU GÖKHAN ÇIRA'YA DOLANDIRICILIK SUÇLAMASI

Gökhan Çıra Sapanca'da bulunan villayı Oğuz D., isimli vatandaşa sattı. Oğuz D., 4 milyon TL ücreti peşin diğer 1 milyon TL ücreti taksitli şekilde Gökhan Çıra'ya ödedi. İddiaya göre Gökhan Çıra sözleşmeden bir ay sonra villayı üçüncü bir kişiye noter sözleşmesiyle satması üzerine taraflar adliyelik oldu.

GÖKHAN ÇIRA, VİLLAYI BAŞKA BİRİNE DAHA SATTI İDDİASI

Oğuz D., İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunduğu dilekçesinde, kötü niyetli şekilde sözleşmeden bir ay sonra villanın noter onaylı şekilde başka bir kişiye yeniden satıldığını eylemin hakkını gasp edip aldatma niteliği taşıdığı belirtildi.

Dilekçede şüphelinin villanın hak sahibine ait olduğu bilinmesine karşın başka kişiye satılarak mülkiyet hakkını ihlali olduğu dolandırıcılık ve güveni kötüye kullanma suçu teşkil edildiği dile getirildi. Oğuz D., şüphelinin haksız kazanç sağladığı bu yüzden cezalandırılmasını talep etti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili soruşturma başlattı.