16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Çitos Efe Tiktok'ta ortaya çıktı! Son görüntüsüne tepki yağdı

Katıldığı program Çitos Efe lakabıyla popüler olan Efe Koçyiğit, uzun bir aranın ardından Tiktok'ta ortaya çıktı. Kendine has şivesiyle sevilen Çitos Efe son haliyle ise eleştiri oklarının hedefi oldu.

Küçük yaşta katıldığı program sayesinde popüler olan Çitos Efe lakaplı Efe Koçyiğit, bir dönem kilosu sebebiyle de eleştiri oklarının hedefi oldu. Bu duruma bakanlık el atmış ve konusunda uyarıda bulunmuştu. Efe Koçyiğit yıllar sonra ortaya çıktı.

ÇİTOS EFE'NİN SON GÖRÜNTÜSÜNE TEPKİ YAĞDI

Uzun zamandır ekranlardan uzak kalan Efe Koçyiğit 'ta ortaya çıktı. Çitos Efe'nin son haline ise tepki yağdı. Bir dönem kilolarıyla çok konuşulan Efe Koçyiğit, 'Hiç değişmemiş', 'Neden tedavi ettirmediniz çocuğu?' gibi yorumlar yapıldı.

EFE KOÇYİĞİT İÇİN BAKANLIK HAREKETE GEÇMİŞTİ

“Çocuktan Al Haberi Ünlüler” programında ünlenen ve sosyal medyada kısa sürede binlerce takipçi sayısına ulaşan Efecan Koçyiğit gibi ekran yüzü olan tüm çocuklar için harekete geçti.

Bu kapsamda ilk olarak Erzurumlu Efecan Koçyiğit’in ailesi ile görüşen bakanlık yetkilileri, aileyi özellikle obezite konusunda uyardı. Efecan’ın doktor kontrolünden geçirilmesi gerektiğini belirten yetkililer, ekrana çıkan miniklerin psikolojik olarak da desteklenmesi gerektiğini söyledi. Yetkililer aileden, okullar açıldıktan sonra Erzurum İl Müdürlüğü’ne gelerek görüşmelere başlamalarını da istedi.

ETİKETLER
#tiktok
#televizyon
#obezite
#Çitos Efe
#Efe Koçyiğit
#Çocuk Yıldızları
#Magazin
