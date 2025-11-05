Çitos Efe Tiktok'ta ortaya çıktı! Son görüntüsüne tepki yağdı

Küçük yaşta katıldığı program sayesinde popüler olan Çitos Efe lakaplı Efe Koçyiğit, bir dönem kilosu sebebiyle de eleştiri oklarının hedefi oldu. Bu duruma bakanlık el atmış ve obezite konusunda uyarıda bulunmuştu. Efe Koçyiğit yıllar sonra ortaya çıktı.

ÇİTOS EFE'NİN SON GÖRÜNTÜSÜNE TEPKİ YAĞDI

Uzun zamandır ekranlardan uzak kalan Efe Koçyiğit TikTok'ta ortaya çıktı. Çitos Efe'nin son haline ise tepki yağdı. Bir dönem kilolarıyla çok konuşulan Efe Koçyiğit, 'Hiç değişmemiş', 'Neden tedavi ettirmediniz çocuğu?' gibi yorumlar yapıldı.

EFE KOÇYİĞİT İÇİN BAKANLIK HAREKETE GEÇMİŞTİ

“Çocuktan Al Haberi Ünlüler” programında ünlenen ve sosyal medyada kısa sürede binlerce takipçi sayısına ulaşan Efecan Koçyiğit gibi ekran yüzü olan tüm çocuklar için harekete geçti.

Bu kapsamda ilk olarak Erzurumlu Efecan Koçyiğit’in ailesi ile görüşen bakanlık yetkilileri, aileyi özellikle obezite konusunda uyardı. Efecan’ın doktor kontrolünden geçirilmesi gerektiğini belirten yetkililer, ekrana çıkan miniklerin psikolojik olarak da desteklenmesi gerektiğini söyledi. Yetkililer aileden, okullar açıldıktan sonra Erzurum İl Müdürlüğü’ne gelerek görüşmelere başlamalarını da istedi.