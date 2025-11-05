Fatih Ürek'in son sağlık durumuna ilişkin kritik gelişme

Evinde geçirdiği kalp krizi sonrası kalbi duran Fatih Ürek, kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma kaldırıldı. 22 gündür yoğun bakımda tedavi altında olan Fatih Ürek'in son sağlık durumunda kritik bir gelişme yaşandı.

FATİH ÜREK'İN GÖZLERİNİ AÇIP KAPADIĞI İDDİA EDİLDİ

Ürek'in tedavisinin 22. gününde yoğun bakım ünitesinde kısa süreli olarak gözlerini açıp kapattığı ancak bu hareket dışında herhangi bir tepkide bulunmadığı belirtildi.

FATİH ÜREK'İN SON SAĞLIK DURUMUNA İLİŞKİN İLK AÇIKLAMA DR. OSMAN MÜFTÜOĞLU'NDAN GELDİ

Dr. Osman Müftüoğlu, Fatih Ürek'in gözlerini açıp kapatmasının reflekse dayalı bir durum olabileceğini fakat aynı zamanda bir tepki verme durumu olarak da yorumlanabileceğini söyledi. Sanatçının durumunun bu gelişme haricinde stabil olduğu öğrenildi.

FATİH ÜREK'İN AVUKATINDAN AÇIKLAMA GELDİ

Fatih Ürek'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada; "Müvekkilim Fatih Ürek, hekimlerimizin öngördüğü tedavi sürecine uygun şekilde sağlık mücadelesine devam etmektedir. Sağlık durumu stabilliğini korumakta olup buna ilişkin gerekli açıklamalar tedavi gördüğü hastane ve menajeri Mert Siliv tarafından yapılmaktadır. Bir insanın yaşam mücadelesinin, kimsenin şov ve reyting malzemesi olamayacağını vurgulamakla beraber süreç içerisinde ahlak sınırlarını aşarak, sırf reyting ve tıklanma tüccarlığı adına insan onurunu zedeleyen asılsız haberlerle üzülerek muhatap olunmuştur. Özellikle ve önemle belirtmek isteriz ki, alınan karar doğrultusunda müvekkilin sağlık durumu ile alakalı olarak yalnızca tedavi gördüğü hastane ve menajeri Mert Siliv tarafından açıklama yapılabilecektir. Menajer ve hastane haricinde müvekkil hakkında gerek yazılı gerekse sözlü açıklama yapılması, beyanda bulunulması mümkün değildir; bilgi kirliliğini önlemek adına alınan bu husustaki kararı dikkatinize sunarız. Bu vesileyle Müvekkilimiz ve ailesi adına, dualarıyla destek veren, sevgisini hissettiren herkese içten teşekkürlerimizi sunarız" dedi.