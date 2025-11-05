Menü Kapat
Derya Bedavacı 2,5 ayda 7 kilo verdi! Zayıflama tüyolarını tek tek anlattı

Tövbe, Dönebilsem, Sende Kaldı Yüreğim gibi şarkılarla tanınan Derya Bedavacı, son dönemde ise verdiği kilolarla dikkat çekiyor. 2,5 ayda 7 kilo veren Derya Bedavacı'nın fit kalma sırrı ortaya çıktı.

Derya Bedavacı 2,5 ayda 7 kilo verdi! Zayıflama tüyolarını tek tek anlattı
Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde sevenleriyle bir araya gelen Derya Bedavacı, son görünümüyle herkesi şaşırttı. Bir hayli kilo verdiği gözlemlenen şarkıcı, tüyolarını da bir bir verdi.

DERYA BEDAVACI 2,5 AYDA 7 KİLO VERDİ

Son zamanlarda verdiği kilolarla dikkat çeken şarkıcı Derya Bedavacı, fit görünümüne ve diyetle kavuştuğunu söyledi. Harbiye konseri öncesi fit görünümüyle dikkat çeken şarkıcı 2,5 ayda 7 kilo verdiğini açıkladı.

Derya Bedavacı 2,5 ayda 7 kilo verdi! Zayıflama tüyolarını tek tek anlattı

Zayıflama sırrını paylaşan Derya Bedavacı; "Spor yaptım. Şimdi 2 - 3 haftadır yapamıyorum diye çok üzülüyorum. Biraz da yaptım. Yazın bayağı bir gezdik, yedik içtik eğlendik. Şimdi artık diyet yapıyorum" ifadelerini kullandı.

Derya Bedavacı 2,5 ayda 7 kilo verdi! Zayıflama tüyolarını tek tek anlattı

DERYA BEDAVACI: BERGEN'İ OYNAMAK İSTERİM

Kıbrıs'ta sahneye çıkan Derya Bedavacı, geçtiğimiz günlerde oyunculuğa da yeşil ışık yaktı. Bedavacı, “’i oynamak isterdim. Hatta bir teklif geldi, Gönül Akkor’u oynayacaktım. Konser takvimimiz uymadı” dedi. Bedavacı, “Sizi rap şarkısıyla görür müyüz?” sorusuna ise, “Öyle bir isteğim yok ama enteresan bir iş gelirse hayır demem. Duygusal olarak etkilenmem lazım” cevabını verdi.

Derya Bedavacı 2,5 ayda 7 kilo verdi! Zayıflama tüyolarını tek tek anlattı
Sıkça Sorulan Sorular

DERYA BEDAVACI KİMDİR?
11 Ekim 1981 doğumlu Derya Bedavacı, ilk bestesi olan "Yıllanmış Eşya" adlı şarkıyı yazmıştır. Bu süreçten itibaren sahne performanslarının yanı sıra beste ve söz yazarlığına ağırlık vermiştir.
