Derya Bedavacı 2,5 ayda 7 kilo verdi! Zayıflama tüyolarını tek tek anlattı

Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde sevenleriyle bir araya gelen Derya Bedavacı, son görünümüyle herkesi şaşırttı. Bir hayli kilo verdiği gözlemlenen şarkıcı, zayıflama tüyolarını da bir bir verdi.

DERYA BEDAVACI 2,5 AYDA 7 KİLO VERDİ

Son zamanlarda verdiği kilolarla dikkat çeken şarkıcı Derya Bedavacı, fit görünümüne spor ve diyetle kavuştuğunu söyledi. Harbiye konseri öncesi fit görünümüyle dikkat çeken şarkıcı 2,5 ayda 7 kilo verdiğini açıkladı.

Zayıflama sırrını paylaşan Derya Bedavacı; "Spor yaptım. Şimdi 2 - 3 haftadır yapamıyorum diye çok üzülüyorum. Biraz da diyet yaptım. Yazın bayağı bir gezdik, yedik içtik eğlendik. Şimdi artık diyet yapıyorum" ifadelerini kullandı.

DERYA BEDAVACI: BERGEN'İ OYNAMAK İSTERİM

Kıbrıs'ta sahneye çıkan Derya Bedavacı, geçtiğimiz günlerde oyunculuğa da yeşil ışık yaktı. Bedavacı, “Bergen’i oynamak isterdim. Hatta bir teklif geldi, Gönül Akkor’u oynayacaktım. Konser takvimimiz uymadı” dedi. Bedavacı, “Sizi rap şarkısıyla görür müyüz?” sorusuna ise, “Öyle bir isteğim yok ama enteresan bir iş gelirse hayır demem. Duygusal olarak etkilenmem lazım” cevabını verdi.