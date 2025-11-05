Menü Kapat
Avatar
Editor
 Dilek Ulusan

Başak Gümülcinelioğlu anne oldu! Oğlunun ismini ilk kez açıkladı

Sen Çal Kapımı dizisinde tanışan ve 2022 yılında evlenen Başak Gümülcinelioğlu ile Çağrı Çıtanak, bebeklerine kavuştu. Ünlü çift oğullarına 'Devin' adını verdi.

Başak Gümülcinelioğlu anne oldu! Oğlunun ismini ilk kez açıkladı
Haber Merkezi
05.11.2025
05.11.2025
Yargı, Sen Çal Kapımı, Erkenci Kuş gibi dizilerde rol alan Başak Gümülcinelioğlu ile Suskunlar, Vatanım Sensin ve Menajerimi Ara gibi dizilerde rol alan Çağrı Çıtanak, 2022 yılında evlendi. Çifti, geötiğimiz aylarda bebek beklediklerini açıklayarak sevenlerini şaşırttı. Başak Gümülcinelioğlu ile Çağrı Çıtanak, bugün bebeklerine kavuştu.

BAŞAK GÜMÜLCİNELİOĞLU VE ÇAĞRI ÇITANAK OĞULLARINA KAVUŞTU

2022'de meslektaşı Çağrı Çıtanak ile nikâh masasına oturan oyuncu Başak Gümülcinelioğlu, anne oldu. Başak Gümülcinelioğlu ile Çağrı Çıtanak sosyal medyada yaptıkları paylaşıma, "Devin Çitanak , 04.11.2025. Hoş geldin oğlumuz" notunu düştü.

Başak Gümülcinelioğlu anne oldu! Oğlunun ismini ilk kez açıkladı

Ünlü çifte Kaan Urgancıoğlu, Yasemin Şefkatli, Zeynep Tuğçe Bayat, Emre Karayel ve Şükran Ovalı gibi isimlerden tebrik mesajı yağdı.

Başak Gümülcinelioğlu anne oldu! Oğlunun ismini ilk kez açıkladı

BAŞAK GÜMÜLCİNELİOĞLU BEBEK BEKLEDİĞİNİ CANNES'DA DUYURMUŞTU

Oyuncu Başak Gümülcinelioğlu, 78'inci 'ne katıldı. Kırmızı halıda poz veren ünlü isim, anne olacağını müjdeledi. İlk kez anne olmaya hazırlanan Başak Gümülcinelioğlu'nun 4 aylık hamile olduğu ortaya çıktı.

Sıkça Sorulan Sorular

BAŞAK GÜMÜLCİNELİOĞLU KAÇ YAŞINDA?
22 Ekim 1991 doğumlu Başak Gümülcinelioğlu, 2016 yılında Kalbim Yangın Yeri dizisiyle oyunculuğa başladı.
