TGRT Haber
16°
Magazin
Editor
Editor
 Dilek Ulusan

Tuğyan Ülkem Gülter tekrar ifade verdi, sözleri "pes" dedirtti! Güllü'nün manevi kızı her şeyi anlattı

Arabesk müziğin sevilen ismi Güllü'nün ölümüyle ilgili ortaya atılan iddiaların sonu gelmiyor. Annesi Güllü'yü öldürmek için planlar yaptığıyla ilgili mesajları ortaya çıkan Tuğyan Ülkem Gülter tekrar ifade verdi. Bu kez Güllü'nün manevi kızı da konuştu.

Annesi Güllü'nün ölümünün ardından annesini öldürme planı yaptığına dair yazışmaları ortaya çıkan Tuğyan Ülkem Gülter, bir kez daha savcılığa çağrılıp ifade verdi. Güllü'nün eski patronu tarafından annesini öldürmekle suçlanan Tuğyan Ülkem Gülter, "Annemin; benim ve kardeşim tarafından işkence gördüğü iddiaları asılsız" dedi.

GÜLLÜ'NÜN ARKADAŞINA ATTIĞI MESAJLAR KAN DONDURDU

Arabesk müziğinin sevilen ismi Güllü'nün ölümünün ardından iddiaları gündem oldu. Güllü'nün eski patronu Ferdi Aydın, ünlü sanatçının kızından şikayetçi olarak savcılığa çok konuşulacak mesajlar sundu.

Tuğyan Ülkem Gülter'in her şeyi itiraf ettiğini belirten yakın arkadaş, "Gül ablanın cenazesinden sonra Tuğyan'a "3 ay önce annen için söylediklerine pişman mısın?" diye sordum. Burada kast ettiğim bana attığı mesajlardı. Tuğyan da bana "Abla iyi ki o zaman beni durdurmuştun, keşke bu defa da engel olabilseydin, ben yaptım ama çok pişmanım abla" dedi.

Tuğyan Ülkem Gülter tekrar ifade verdi, sözleri "pes" dedirtti! Güllü'nün manevi kızı her şeyi anlattı

GÜLLÜ'NÜN KIZI TUĞYAN ÜLKEM GÜLTER İKİNCİ KEZ İFADEYE ÇAĞRILDI

Hakkındaki iddiaları yalanlayan Tuğyan Ülkem Gülter, "Annemle herhangi bir husumetim yok. Zaman zaman anne-kız tartışması her evde olduğu gibi bizde de olurdu. Ama hep aynı evde yaşamaya devam ettik. Bu duruma çevremiz de şahittir" dedi.

Annesinin alkol alınca kendini kaybettiğini belirten Gülter, "BİZ annemle ara ara tartıştığımızda sinirle birbirimize bu tür laflar ederdik. Annem özellikle alkol alınca sinirlenen biriydi. Sinirlenince de ne konuştuğunu bilmezdi. İncitici veya tehdit içeren sözler söyleyince ben de sinirlenirdim. 'Annemi öldüreceğim, kendimi de öldüreceğim' tarzı mesajları bir arkadaşıma duygusal anımda dertleşmek maksadıyla attım." diyerek hakkındaki iddiaları reddetti.

Tuğyan Ülkem Gülter tekrar ifade verdi, sözleri "pes" dedirtti! Güllü'nün manevi kızı her şeyi anlattı

"İŞKENCE İDDİALARI ASILSIZ"

Annesinin düşme anıyla ilgili de konuşan Tuğyan Ülkem Gülter, "Annemin; benim ve kardeşim tarafından işkence gördüğü iddiaları asılsız... O gece annem çok alkollüydü. Bizim olduğumuz odaya geldi, biz oynuyorduk. Annem de bizimle oynamaya başladı. Ben gardırobun yanında arkam cama dönük şekilde oynarken güm diye bir ses duydum. Arkamı dönüp cama doğru baktığımda annem düşmüştü." dedi.

Tuğyan Ülkem Gülter tekrar ifade verdi, sözleri "pes" dedirtti! Güllü'nün manevi kızı her şeyi anlattı

GÜLLÜ'NÜN MANEVİ KIZI KONUŞTU

Güllü'nun manevi kızı Sultan Nur Ulu ise ifadesinde, "Son dönemde Güllü annenin de isteğiyle onlarda kalıyordum. Kızı ile annesi bazen atışırlardı ama ben büyük bir kavgalarına şahit olmadım. Ülkem'in 'Annemi öldüreceğim' gibi sözlerini hiç duymadım. Biz şaka dahi olsa camdan atlayalım veya atalım gibi bir laf söylemedik." dedi.

