Filipinler'i Kalmaegi Tayfunu vurdu! Çok sayıda ölü var

Filipinler'de yer alan Sivil Savunma Bürosu (OCD), tayfunun yol açtığı afet ve kazalara ilişkin açıklamada bulundu. Açıklama kapsamında, yerelde "Tino" olarak bilinen Kalmaegi Tayfunu dolayısıyla 26 kişinin öldüğü ifade edildi.
Bildirilen ölümlerin büyük çoğunluğu, 22 kayıpla Orta Visayas bölgesinde yaşanırken bunu, Negros Adası Bölgesi'nden 2 ve Doğu Visayas'tan 1 ölüm takip etti.
OCD, kasırga nedeniyle bugüne kadar yaklaşık 387 bin kişinin tahliye edildiğini kaydetti.
Ülkeyi Kasım 2013'te vuran Haiyan Tayfunu'nda 7 bin 300'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.