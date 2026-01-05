En hızlı büyüyen meslekler açıklandı! Önümüzdeki 10 yılda istihdam artacak

Dünyada en hızlı büyüyen mesleklerin bir kısmını teknoloji, veri ve yapay zeka alanları oluştururken, teslimat, bakım, eğitim ve tarım gibi temel ekonomi rollerinde de büyüme bekleniyor. Usafacts’ta yeni yapılan araştırmalara göre işte önümüzdeki 10 yıl içinde istihdamı arttıracak meslekler...