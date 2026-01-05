En hızlı büyüyen meslekler açıklandı! Önümüzdeki 10 yılda istihdam artacak

Kategoriler
Önümüzdeki 10 yıl içinde en değer kazanacak ve büyüyecek meslekler belli oldu. Araştırma sonuçlarına göre 2034’e kadar listedeki mesleklerde istihdam artacak. İşte detaylar...
Küresel ekonominin çalkantılı geçtiği dönemde teknoloji ve yapay zekanın etkisiyle birçok sektörde değişiklik bekleniyor. Teknoloji sebebiyle kaybolacağı düşünülen bazı mesleklerin ise önümüzdeki 10 yılda değer kazanacağı ortaya çıktı.
Dünyada en hızlı büyüyen mesleklerin bir kısmını teknoloji, veri ve yapay zeka alanları oluştururken, teslimat, bakım, eğitim ve tarım gibi temel ekonomi rollerinde de büyüme bekleniyor. Usafacts’ta yeni yapılan araştırmalara göre işte önümüzdeki 10 yıl içinde istihdamı arttıracak meslekler...
Sağlık ve kişisel bakım yardımcıları
Yazılım geliştiriciler
Aşçı ve restoran
Hemşire
Genel ve operasyon müdürleri
Tıp ve sağlık hizmetleri yöneticileri
Finans yöneticileri
İnşaat işçisi
Bilgisayar ve bilgi sistemleri yöneticileri
Tıbbi asistan
Tır şoförü
Madde bağımlılığı, davranış bozukluğu ve ruh sağlığı danışmanları
Elektrikçiler
Stokçu ve sipariş hazırlayıcı
Enerji uzmanı
Dijital veri analizi