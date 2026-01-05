Menü Kapat
TGRT Haber
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

En hızlı büyüyen meslekler açıklandı! Önümüzdeki 10 yılda istihdam artacak

Ocak 05, 2026 12:33
1
En hızlı büyüyen meslekler açıklandı!

Önümüzdeki 10 yıl içinde en değer kazanacak ve büyüyecek meslekler belli oldu. Araştırma sonuçlarına göre 2034’e kadar listedeki mesleklerde istihdam artacak. İşte detaylar...

2
En hızlı büyüyen meslekler

Küresel ekonominin çalkantılı geçtiği dönemde teknoloji ve yapay zekanın etkisiyle birçok sektörde değişiklik bekleniyor. Teknoloji sebebiyle kaybolacağı düşünülen bazı mesleklerin ise önümüzdeki 10 yılda değer kazanacağı ortaya çıktı.

3
Büyüyen meslekler

Dünyada en hızlı büyüyen mesleklerin bir kısmını teknoloji, veri ve yapay zeka alanları oluştururken, teslimat, bakım, eğitim ve tarım gibi temel ekonomi rollerinde de büyüme bekleniyor. Usafacts’ta yeni yapılan araştırmalara göre işte önümüzdeki 10 yıl içinde istihdamı arttıracak meslekler...

4
Sağlık sektörü

Sağlık ve kişisel bakım yardımcıları

5
Yazılım

Yazılım geliştiriciler

6
Aşçı

Aşçı ve restoran

7
Hemşire

Hemşire

8
En hızlı büyüyen meslekler

Genel ve operasyon müdürleri

9
Tıp ve sağlık hizmetleri yöneticileri

Tıp ve sağlık hizmetleri yöneticileri

10
Yönetici

Finans yöneticileri

11
İnşaat

İnşaat işçisi

12
Bilişim

Bilgisayar ve bilgi sistemleri yöneticileri

13
Tıbbi asistan

Tıbbi asistan

14
Tır şoförü

Tır şoförü

15
En hızlı büyüyecek meslekler

Madde bağımlılığı, davranış bozukluğu ve ruh sağlığı danışmanları

16
Elektrikçiler

Elektrikçiler

17
Sipariş

Stokçu ve sipariş hazırlayıcı

18
Enerji sektörü

Enerji uzmanı

19
Dijital veri analizi

Dijital veri analizi

