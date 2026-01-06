Donald Trump'tan Venezuela açıklaması! Savaş ve seçim mesajı dikkat çekti

ABD Başkanı Donald Trump, Nicolas Maduro ve eşinin New York'ta yargılanmaya başlamasının ardından Venezuela'nın geleceğine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Ülkede yeni seçimler için tarih vererek konuşan Donald Trump, enerji kaynaklarıyla ilgili de dikkat çeken mesajlar verdi. Trump'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"VENEZUELA İLE SAVAŞTA DEĞİLİZ"

"Venezuela ile savaşta değiliz. Biz uyuşturucu satan insanlarla savaş halindeyiz.

"30 GÜN İÇİNDE SEÇİM OLMAYACAK"

Ülkede 30 gün içinde seçim olmayacak. Önce ülkeyi düzeltmemiz gerekiyor. Seçim yapılamaz. Halkın oy kullanmasının hiçbir yolu yok. Uzun vadeli iş birliği gerekiyor.

PETROL ŞİRKETLERİNE MESAJ

Venezuela'nın enerji alt yapısını inşa etmek için çok büyük miktarda para harcanması gerek. Petrol şirketleri bu masrafları karşılayacak. Daha sonra bizden veya gelirler yoluyla ödemesi yapılacak."

"DOĞRU ZAMAN GELDİĞİNDE SEÇİM YAPILACAK"

Trump dün yaptığı açıklamasında ise seçimlerle ilgili olarak "Önce ülkeyi toparlamaya, düzeltmeye ve hazır hale getirmeye odaklanıyoruz. Çünkü ortalık tam bir karmaşa. Ülke tam anlamıyla dağılmış durumda. Son derece kötü yönetildi. Ülkeye sahip çıkacağız. Daha da önemlisi, insanlara sahip çıkacağız. Ülkelerini terk etmek zorunda kalan ve şu anda bizim ülkemizde yaşayan Venezuelalılar da dahil, insanlara çok iyi bakılacak. Venezuela'daki her şeyi biz yöneteceğiz ve ülkeyi onaracağız. Doğru zaman geldiğinde seçimler yapılacak" ifadelerini kullanmıştı.