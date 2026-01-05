Hakim karşısında Maduro'dan ilk savunma: 'ABD beni evimden kaçırdı'

ABD askeri güçleri tarafından yakalanan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi, yoğun güvenlik önlemleri altında New York Güney Bölgesi Savcılığı tarafından açılan narkoterörizm ve bağlantılı suçlamalar kapsamında federal mahkemede hâkim karşısına çıkmak üzere New York kentine getirildi.

"ABD BENİ EVİMDEN KAÇIRDI"

Maduro, ilk savunmasını yaptı. Hakkındaki dört suçlamayı da reddeden Maduro, "Ben dürüst bir adamım, ülkemin başkanıyım. ABD beni evimden kaçırdı, suçsuzum." dedi. Venezuela lideri, kendisini 'savaş esiri' olarak gördüğünü ifade etti.

Maduro ilk duruşmada suçsuz olduğunu beyan ederken ikinci duruşmanın 17 Mart'ta olacağı açıklandı.