Trump, Maduro operasyonunu tiye aldı! Paylaştığı operasyon videosu gündem oldu

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
ABD Başkanı Donald Turmp, Venezuela'ya yönelik saldırı görüntülerini, Creedence Clearwater Revival’ın Fortunate Son şarkısı ile beraber paylaştı.
Şarkı 1969 yılında yayımlandı ve özellikle Vietnam temalı savaş filmlerinde kullanılmasıyla biliniyor. Üstelik içerdiği savaş karşıtı mesajlarla büyük bir üne sahip.
Trump, Venezuela lideri Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores'i yakalama operasyonu sırasında helikopter konvoyunun görüldüğü videoyu bu şarkıyla paylaşınca herkesin tepkisini çekti.