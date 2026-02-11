Öğrencilerin can pazarı: Protestolarda kampüs binası alev aldı

Senagal'de bulunan Cheikh Anta Diop Üniversitesi'nde ödenmeyen mali yardımlar nedeniyle öğrenciler protestolara başladı. Polisin sert müdahalesiyle karşılaşan öğrencilerden biri hayatını kaybetti. Protestoların çatışmaya dönüştüğü anlarda bir kampüs binasının en üst katını alevler sardı. Öğrenciler, pencerelerden kaçmaya çalıştı, bazıları ise başarılı olamadı ve yere düştü.