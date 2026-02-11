Menü Kapat
 Berrak Arıcan Baş

Çete üyesi zannettiler kaçırdılar! Çok sayıda madenciden acı haber

Meksika'da kimliği belirsiz silahlı kişiler, madencileri çete üyesi zannederek kaçırdılar. Kaçırılan 10 madenciden 5'inin cesedi gizli bir mezarda bulundu.

Çete üyesi zannettiler kaçırdılar! Çok sayıda madenciden acı haber
Meksika'da suç örgütlerinin karışıklıkları madencilerin katledilmesine neden oldu. 23 Ocak'ta kimliği belirsiz kişiler, 10 madenciyi kaçırdı. Günler sonra Sinaloa eyaletinde kaçırılan 10 madenciden 5'inin cesedi, Concordia kasabasındaki gizli bir mezarda bulundu.

Kamu Güvenliği ve Vatandaş Koruma Bakanı (SSPC) Omar Garcia Harfuch, basına yaptığı açıklamada, olayla ilgili 4 kişinin gözaltına alındığını, olayın aydınlatılması için çalıştıklarını söyledi.

Çete üyesi zannettiler kaçırdılar! Çok sayıda madenciden acı haber

LOS MAYOS ÜYESİ SANILARAK KAÇIRILDILAR

Harfuch, gözaltına alınan kişilerin "Los Chapitos" adlı suç örgütüne mensup olduğunu ve madencileri "Los Mayos" üyeleriyle karıştırdıklarını ifade etti.

Yerel medyada yer alan haberlerde, öldürülen madencilerin Los Mayos üyeleri sanılarak kaçırıldığı bilgisine yer verildi.

UYUŞTURUCU ROTALARI YÜZÜNDEN ÇATIŞMALAR

Los Chapitos ile Los Mayos çeteleri arasında ise bir süredir uyuşturucu rotalarının kontrolü nedeniyle çatışmalar yaşandığı belirtiliyor.

Meksika Federal Başsavcılığı (FGR) kaçırılan 10 madenciyle ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığını duyurdu.

