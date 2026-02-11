Trump yüzünden tartıştılar: Baba, kızını silahla vurarak öldürdü

23 yaşındaki Lucy Harrison, babasını ziyaret etmek için ABD'nin Teksas eyaletine gitti. İngiliz vatandaşı olan Lucy, 10 Ocak 2025 tarihinde babasının evinde ölü olarak bulundu. Adli soruşturmanın detayları ortaya çıktı ve genç kızın babasıyla, o dönem ikinci kez başkanlık koltuğuna oturmaya hazırlanan Donald Turmp hakkında tartıştıktan sonra öldürüldüğü anlaşıldı.

TRUMP YÜZÜNDEN TARTIŞTILAR

Olay günü Lucy ve babası hakkında büyük bir tartışma çıktı. Lucy'nin babasına "Ya cinsel saldırıya uğrasaydım ne hissederdin?" diye sorduğu, Kris'in ise iki kızı daha olduğu için "bunun kendisini o kadar üzmeyeceğini" söylediği aktarıldı. Lucy'nin babasının silah sahibi olmasından duyduğu rahatsızlığı sık sık gündeme getirdiği ve bu yüzden tartıştıkları da belirtildi.

Lucy'nin erkek arkadaşı Sam Littler, cinayetin havaalanına gitmek üzere evden ayrılmalarına yaklaşık yarım saat kala işlendiğini açıkladı.

BİR ANDA BÜYÜK PATLAMA SESİ

Kris Harrison'ın yazılı beyanına göre olaydan önce kızıyla silah suçları konusunda bir haber izlediklerini belirtti. Kızına "ailesini güvende tutmak için birkaç yıl önce satın aldığını" söylediği yarı otomatik tabancasını göstermek istediğini ve silahını komodinin çekmecesinde tuttuğunu ifade etti.

Silahı kaldırdığı anda büyük bir patlama sesi duyduğunu aktaran Kris, tetiğe basıp basmadığını hatırlamadığını belirtti.

ALKOL BAĞIMLISIYDI

Olay günü eve gelen polis memurlarının Kris'in nefesinde alkol kokusu tespit ettiği aktarıldı. Daha önce alkol bağımlılığı nedeniyle rehabilitasyona gittiği belirtilen Kris'in olay öncesi alkol aldığı ortaya çıktı.

Teksas'taki yetkililer baba hakkındaki iddianameyi reddederek hakkında ceza davası açmadı. Ancak İngiltere'deki soruşturmada olayın "kaza" mı yoksa "ihmal" mi olduğunu belirlemek için çalışmalar devam ediyor.