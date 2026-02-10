İnsansı robot Atlas jimnastikçilere taş çıkarttı: Ters takla atabiliyor

Boston Dynamics ve RAI Institute iş birliğiyle geliştirilen yeni nesil Atlas, yayınlanan videoda dengesini kaybetmeden zorlu akrobatik hareketlerin üstesinden gelerek izleyenleri şaşırttı.

Özetle

Boston Dynamics'in tipik bir özelliği olarak, şirket bunu nasıl başardığını da gösteriyor. Robotun karmaşık manevra sırasında düştüğünü görülüyor. Ancak bu düşmeler çok da sorun teşkil etmiyor. Robot genellikle bu hareketler sırasında kendini tutabiliyor.