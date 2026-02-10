Menü Kapat
İnsansı robot Atlas jimnastikçilere taş çıkarttı: Ters takla atabiliyor

Boston Dynamics ve RAI Institute iş birliğiyle geliştirilen yeni nesil Atlas, yayınlanan videoda dengesini kaybetmeden zorlu akrobatik hareketlerin üstesinden gelerek izleyenleri şaşırttı.

İnsansı robot Atlas jimnastikçilere taş çıkarttı: Ters takla atabiliyor

Boston Dynamics ve RAI Institute iş birliğiyle geliştirilen yeni nesil Atlas robotu, zorlu akrobatik hareketlerdeki üstün dengesini gösteren bir video ile tanıtıldı.
Yeni nesil Atlas, dengesini kaybetmeden zorlu akrobatik hareketlerin üstesinden geliyor.
Boston Dynamics, robotun bu beceriyi nasıl başardığını da gösteriyor.
Robotun karmaşık manevralar sırasında düştüğü anlar videoda yer alıyor.
Düşmelerin sorun teşkil etmediği ve robotun genellikle kendini tutabildiği belirtiliyor.
Boston Dynamics'in tipik bir özelliği olarak, şirket bunu nasıl başardığını da gösteriyor. Robotun karmaşık manevra sırasında düştüğünü görülüyor. Ancak bu düşmeler çok da sorun teşkil etmiyor. Robot genellikle bu hareketler sırasında kendini tutabiliyor.

Sosyal medyada paylaşılan fotoğrafı izinsiz kullananlar dikkat! Başınız çok ciddi ağrıyabilir
