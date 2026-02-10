Menü Kapat
Sosyal medyada paylaşılan fotoğrafı izinsiz kullananlar dikkat! Başınız çok ciddi ağrıyabilir

Avukat Zeynep Sevim, sosyal medyada paylaşılan görsellerin izinsiz kullanımının Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında telif ihlali sayıldığını açıkladı. "İnternette zaten vardı" veya "herkese açıktı" gibi savunmaların da hukuki bir geçerliliğinin olmadığını ifade etti.

Kişisel hesaplarında paylaşılan fotoğraf ve videoların haber siteleri tarafından gelişigüzel kullanılmasına avukat Zeynep Sevim'den itiraz geldi. Sevim, "İnternette zaten vardı" savunmasının da geçersiz olduğunu vurgulayarak kullanıcıların hakkına işaret etti.

Avukat Zeynep Sevim, sosyal medyada paylaşılan fotoğraf ve videoların izinsiz şekilde haber siteleri ve dijital platformlarda kullanılmasının ihlali sayıldığını kaydederek, "Bir kişinin kendi emeğiyle oluşturduğu fotoğraf veya video, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliği taşıyabilmektedir" dedi.

Sosyal medyada paylaşılan fotoğrafı izinsiz kullananlar dikkat! Başınız çok ciddi ağrıyabilir

"SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILMASI, SERBESTÇE KULLANILACAĞI ANLAMINA GELMEZ"

Sosyal medyada herkese açık olarak paylaşılan içeriklerin 2. kişiler tarafından serbestçe kullanım hakkı tanımadığını dile getiren Av. Zeynep Sevim, ilgilinin kendi emeğiyle oluşturduğu fotoğraf veya videonun, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliği taşıya bildiğini söyledi.

Haber siteleri ve dijital platformlarda ilgilinin izni bulunmadan paylaşılan içeriklerin telif hakkının ihlaline sebep olacağını belirten Sevim, son dönemde sosyal medyada paylaşılan fotoğraf ve videoların, ilgilisinin izni olmaksızın haber siteleri ve çeşitli dijital platformlar tarafından kullanıldığına sıklıkla tanık olduklarını açıkladı.

Sosyal medyada paylaşılan fotoğrafı izinsiz kullananlar dikkat! Başınız çok ciddi ağrıyabilir

Bir içeriğin sosyal medyada paylaşılmış olmasının, onun serbestçe kullanılabileceği anlamına gelmediğinin altını çizen Sevim, "Bir kişinin kendi emeğiyle oluşturduğu fotoğraf veya video, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliği taşıyabilmektedir. Bu gibi durumlarda, eserin meydana gelmesiyle birlikte telif hakkı kendiliğinden doğabilmektedir. Görüntünün internette yer alması ya da herkese açık bir hesapta paylaşılması, üçüncü kişilerin dilediklerince bu içeriği çoğaltmalarına, yaymalarına veya ticari amaçla kullanmalarına izin vermeyebilmektedir" diye konuştu.

Avukat Sevim, "Özellikle haber sitelerinin ya da sosyal medya sayfalarının, vatandaşın çektiği bir görüntüyü izinsiz biçimde alarak haberleştirmesi, paylaşması veya bu yolla ekonomik menfaat sağlaması, telif hakkının ihlaline neden olabilmektedir" ifadesini kullandı.

Sosyal medyada paylaşılan fotoğrafı izinsiz kullananlar dikkat! Başınız çok ciddi ağrıyabilir

TAZMİNAT DAVASI YOLU AÇIK

Böyle bir durumda içerik sahibinin hem maddi tazminat hem de kişilik haklarının zedelenmesi nedeniyle manevi tazminat talep edebileceğini vurgulayan Avukat Sevim, ayrıca içeriğin yayından kaldırılması ve ihlalin durdurulmasının da hukuken mümkün olduğu bilgisini paylaştı.

Uygulamada sıkça karşılaştığımız 'internette vardı', 'zaten paylaşılmıştı' veya 'herkese açık hesap' şeklindeki savunmaların hukuki bir karşılığının da bulunmadığını belirten Sevim, sözlerini şöyle noktaladı:

"Yargıtay kararları da bu konuda istikrar kazanmış durumdadır. Bir içeriğin erişilebilir olması, kullanım hakkının devredildiği, eser ile ilgili istenildiği gibi düzenlemeler yapılabileceği anlamına gelmemektedir. Haber amaçlı kullanımlarda dahi sınırsız bir serbesti yoktur. Ölçülülük ilkesine uyulması, zorunluluk bulunması, mümkünse izin alınması ve en azından kaynak gösterilmesi gerekmektedir. Aksi hâlde basın özgürlüğü sınırları aşılmış olacağından hukuki sorumluluğun doğması da kaçınılmaz olacaktır. Bu nedenle gerek haber sitelerinin, gerekse sosyal medya üzerinden yayın yapan sayfaların, kullanıcılar tarafından üretilen içerikleri kullanırken telif ve kişiye sıkı sıkıya bağlı haklar bakımından çok daha dikkatli ve özenli davranmaları gerekmektedir. Aksi takdirde hem tazminat sorumluluğu hem de hukuki yaptırımlarla karşılaşılması kaçınılmaz olacaktır."

