TOKİ Bilecik kura sonuçları isim listesi ilçe ilçe 2026! TOKİ Bilecik kura sonuçları açıklandı mı, nasıl sorgulanır?

TOKİ Bilecik kura sonuçları isim listesi vatandaşlar tarafından merak ediliyor. TOKİ tarafından 500 bin sosyal konut projesi kapsamında inşa edilecek olan konutların kura çekimleri il il gerçekleştiriliyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum her hafta kura çekimi gerçekleştirilecek olan illerin listesini açıklıyor. Bakan Kurum tarafından açıklanan bilgilere göre bugün TOKİ Bilecik kura çekimi gerçekleştirilecek.

TOKİ Bilecik kura çekimleri sırayla merkez, Bozüyük, Gölpazarı, İnhisar, Osmaneli, Pazaryeri, Söğüt ve Yenipazar ilçelerinde yapılacak. Kura çekimlerinin sona ermesinin ardından ise asil ve yedek adayların yer aldığı TOKİ Bilecik kura sonuçları isim listesi yayınlanacak. Vatandaşlar isim listesinden sıra, banka no, başvuru türü, adı, soyadı, T.C. kimlik numarası, Durum ve çekiliş sıra no gibi bilgilere erişim sağlayabilecek. Peki TOKİ Bilecik kura sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir? İşte TOKİ Bilecik kura sonuçları görüntüleme ekranı...

TOKİ BİLECİK KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ GÖRÜNTÜLEME EKRANI 2026

TOKİ Bilecik kura sonuçları isim listesi, TOKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden yayımlanacak. Bilecik'in bütün ilçelerinde kura çekimlerinin gerçekleştirilmesinin ardından sonuçlar PDF formatında duyurulacak. İsim listelerinin yayınlanmasını beklemek istemeyen vatandaşlar ise TOKİ'nin resmi YouTube kanalında yayınlanan Bilecik kura çekimi yayın tekrarından erken erişim sağlayabilecekler.

TOKİ BİLECİK KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ EKRANI İÇİN TIKLAYIN

TOKİ BİLECİK KURA SONUÇLARI NEREDEN, NASIL ÖĞRENİLİR?

TOKİ Bilecik kura sonuçları T.C. kimlik numarası ile birlikte TOKİ'nin resmi internet sitesinde yer alan kura sonuçları sorgulama ekranından öğrenilebilecek. Kura çekimine katılan vatandaşlar sadece T.C. kimlik numaraları ile sorgulama yapabilecek. TOKİ Bilecik kura çekiminin sona ermesinin ardından sonuçların gün içerisinde sisteme girilmesi bekleniyor. Genel olarak kura çekiminin sona ermesiyle birlikte TOKİ tarafından sonuçlar 2 saat içerisinde sisteme giriliyor.

TOKİ BİLECİK KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

TOKİ BİLECİK KURA ÇEKİMİ BAŞVURU SAYILARI BELLİ OLDU

TOKİ 500 bin sosyal konut projesine Bilecik'ten 11 bin 632 vatandaş başvuru yaptı. Bu başvuruların 4.872 tanesi Bilecik'in Bozüyük ilçesinde gerçekleştirildi. 450 konutun yapılacağı merkez ilçesinde ise 3.283 başvuru yapıldı. İlçelere göre başvuru ve inşa edilecek olan konut sayıları şöyle:

Merkez | 450 Konut | 3.283 Başvuru Yapıldı

Bozüyük | 370 Konut | 4.880 Başvuru Yapıldı

Bozüyük (Dodurga) | 80 Konut | 188 Başvuru Yapıldı

Gölpazarı | 115 Konut | 488 Başvuru Yapıldı

İnhisar | 74 Konut | 40 Başvuru Yapıldı

Osmaneli | 110 Konut | 1.248 Başvuru Yapıldı

Pazaryeri | 100 Konut | 501 Başvuru Yapıldı

Söğüt | 100 Konut | 880 Başvuru Yapıldı

Yenipazar | 20 Konut | 124 Başvuru Yapıldı

TOKİ BİLECİK KONUTLARI TESLİM TARİHİ

TOKİ tarafından 500 bin sosyal konut projesi kapsamında yapılacak olan konutların inşaatına 2025 Kasım ayında başlanıldı. TOKİ'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre konutlar 2027 Mart ayından itibaren vatandaşlara teslim edilecek.

TOKİ 500 BİN KONUT KURA ÇEKİMİ TAKVİMİ 10-15 ŞUBAT HAFTASI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında bu hafta kura çekimi gerçekleştirilecek olan iller duyuruldu. Açıklanan bilgilere göre bugün sadece Bilecik ilinde kura çekimi yapılacak. Haftanın diğer günlerinde ise kura çekim tarihleri şöyle:

11 Şubat - Çankırı

12 Şubat - Bolu

13 Şubat - Tekirdağ/Balıkesir